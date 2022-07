Die Kirchengemeinde Hainfeld feiert zwei große Jubiläen: Den Weihetag der Pfarrkirche St. Barbara, der sich zum 300. Mal gejährt hat, und das 100-jährige Bestehen des Kirchenchors nach seiner Wiedergründung.

Auf die Frage nach der Bedeutung des Chorgesangs für Hainfeld in den vergangenen, zum Teil wechselvollen 100 Jahren, antwortet der Vorsitzende des Kirchenchors, Markus Kohl: „Die Aufgabe für die Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Kirchenjahr durchgehend gesanglich zu begleiten und zu gestalten und dies zum Lob Gottes, das ist die Anforderung.“ Diese zu erfüllen, sei in all den Jahren möglich gewesen, da das gesangliche Wirken durch ein hohes Maß an Pflichtbewusstsein und Freude am Gesang bei allen Sängern getragen wurde. Auch die Chorleiter sowie die Vorstände hätten immer wieder dazu beigetragen, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Konflikte um gesangliche Ausrichtung

Die Wiedergründung des „Pfarrcäcilien-Vereins Hainfeld“, dem heutigen Kirchenchor, war im Jahr 1922. Diese geschah nach einem Konflikt des Gemeindepfarrers Georg Hauck mit Mitgliedern des damaligen Männergesangvereins Liedertafel. Selbiger wurde bis vor dem Ersten Weltkrieg noch als Gesangverein „Liedertafel Hainfeld, gemischter Chor“ geführt. Es bleibt zu vermuten, dass sich die Konflikte um die gesangliche Ausrichtung, insbesondere aber den Ausschluss der Mädchen und Frauen aus dem Chorgesang drehten.

Die Rückseite der Chorfahne. Foto: Marie Braun

Über das konkrete Alter des „Pfarrcäcilien-Vereins“, aus dem der „Gesangverein Liedertafel“ hervorging, sind keine Aufzeichnungen bekannt, bedauert Kohl. Es fehle auch an Schriftstücken, unter anderem aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis weit in die 1970er-Jahre. Bildmaterial aus vergangenen Zeiten ist ebenfalls nicht vorhanden, berichtet Kohl, der darauf hofft, dass einige Bürger in ihren privaten Fotoalben noch ein paar Erinnerungsstücke finden.

An Fronleichnam 1925 war die feierliche Weihe der Chorfahne mit der gestickten lateinischen Aufschrift „Magnificat anima mea Dominum“, was übersetzt „Meine Seele preist den Herrn“ heißt. Das historische Stück hat heute seinen festen Platz in der Pfarrkirche gefunden.

Immer weniger Sänger in Reihen des Chors

Mit Karl Satter, Joseph Walle und Josef Janson finden sich gleich drei Lehrer, die zwischen 1922 und 1974 als Chorleiter fungierten. Die ehrwürdige Schwester Cäcilia hielt den Taktstock von 1937 bis 1941, ehe Alois Satter den Chor von 1941 bis 1949 durch die Kriegs- und Nachkriegszeit manövrierte. 1975 rückte mit Ludwig Seel aus Edesheim zum ersten Mal ein „Auswärtiger“ ans Dirigentenpult. Seit 2014 ist Marie Braun aus Weyher „notenführend“. Im Jubiläumsjahr stehen ihr noch 15 Sängerinnen und Sänger zur Verfügung, die nach der coronabedingten Pause wieder ihren gewohnten öffentlichen Auftritten entgegenfiebern.

Wie bei vielen Chören, seien es kirchliche oder weltliche, hat sich die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger auch in Hainfeld seit etwa 25 Jahren Stück für Stück verringert. Der Qualität tat die fehlende Quantität aber keinen Abbruch. Bis heute wird dem Chor eine sehr gute gesangliche Leistung attestiert. Neben seinen Auftritten in Hainfeld wirkt der Chor seit 2015 auch als Teil des „St. Anna-Chors“, dem Zusammenschluss aller Chöre der Großpfarrei Heilige Anna Edenkoben, bei dessen Auftritten mit.

Chorleiterin Marie Braun stehen im Jubiläumsjahr 15 Sängerinnen und Sänger zur Verfügung . Foto: Markus Kohl

Seit seinem Bestehen war und ist der Kirchenchor auch außerhalb der kirchlichen Auftritte im Dorfleben präsent. So wurden beispielsweise viele Jahre lang Liederabende zusammen mit dem MGV Liedertafel abgehalten. Das Pfarrfest, das im Anschluss an die Fronleichnamsprozession traditionell bei Erbsensuppe und Servela im Pfarrhof gefeiert wird, ist nach der Kirchweih das wohl älteste Fest im Ort. „Im für Kirche und Chor so besonderen Jubiläumsjahr haben wir uns aber erlaubt, das Fest auf Sonntag, 10. Juli, zu verschieben“, erklärt Kohl.

Info

Der Kirchenchor feiert die beiden Jubiläen im Zuge eines Festgottesdienstes am Sonntag ab 10.30 Uhr in der Pfarrkirche. Ab 12 Uhr folgt das Gemeindefest im Pfarrhof. Von 14.30 bis 16 Uhr gibt es Kirchenführungen, ehe ein Aquarell von Marika Fünffinger versteigert wird. Der Erlös fließt in die Sanierung der historischen Wacker-Orgel aus dem Jahr 1891, welche in der Hainfelder Kirche steht und die unter starkem Befall durch Holzwürmer leidet.