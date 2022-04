Vor 300 Jahren wurde die katholische Kirche in Hainfeld umgestaltet und eingeweiht. Einen runden Geburtstag kann auch der örtliche Kirchenchor feiern. Er wurde vor 100 Jahren gegründet. Wie die beiden Jubiläen gefeiert werden.

Nachweisbar wurde in Hainfeld bereits um das Jahr 1200 eine Kirche erbaut. Ob es das erste Gotteshaus an dieser Stelle war, ist allerdings nicht bekannt. Dieser Bau war eine romanische Chorturmkirche. Von dieser zeugen der bis heute erhaltene Triumphbogen, also der Durchgang vom Kirchenschiff zum Chor im Mauerwerk des Untergeschosses des Turmes, sowie die Hohlkehle des Dachanschlusses an der Westseite des Turmes.

Daneben gibt es bemerkenswerte künstlerische Darstellungen, die aus der Zeit der Gotik stammen. Zu beachten ist der reich gegliederte gotische Taufstein mit achteckigem Fuß aus dem Jahr 1511. Die wundervolle Steinmetzarbeit bildet heute das Zentrum des Chorturmes. Auch finden sich in der Kirche Fresken aus der Mitte des 14. Jahrhunderts, die erst in den Jahren 1968 bis 1971 freigelegt wurden.

Fresko der Heiligen

Die Verehrung der heiligen Barbara hat in Hainfeld eine lange Tradition. So findet sich auf dem linken südlichen Nischenfeld eines Ostfensters das Fresko der Heiligen, die kunsthistorisch wichtigste Barbara-Darstellung in der Hainfelder Kirche. Aber auch schon am Torbogen wenige Meter vor der Kirchentür wird man mittels einer Statue von Barbara begrüßt.

1718 wurde mit dem Umbau der Kirche begonnen und das Patrozinium ging von Jakobus dem Älteren auf Barbara über. Das 1719 gemalte Altarblatt zeigt die Aufnahme der Heiligen in den Himmel. Dabei ist Barbara, dem damaligen Zeitgeist entsprechend sehr pathetisch dargestellt. 1722 wurde das Gotteshaus als barocke Kirche mit neuer Patronin eingeweiht.

Geschichte der Kirche dokumentiert

2002 wurde im Rahmen einer Restaurierung der Ambo, also der erhöhte Ort, von dem aus die biblischen Lesungen und das Evangelium verlesen werden, und der Zelebrationsaltar neu geschaffen.

Die Geschichte der Kirche ist nicht zuletzt dank alter Bücher und der Aufzeichnungen des mittlerweile verstorbenen Ortschronisten Professor Carl Werner Müller und des ortsansässigen Historikers Helmut Husenbeth bestens bekannt. Aber auch über die in der Pfarrgemeinde ab dem Jahr 1707 wirkenden 17 Geistlichen gibt es lückenlose Aufzeichnungen. Noch vorhanden sind ein paar Erinnerungen an die Priester, die in der Kirche aus früherer Zeit wirkten.

Pfarrer wird zum Ehrenbürger

So ist der Grabstein eines in Hainfeld wirkenden Priesters aus dem Jahr 1403 bis heute erhalten geblieben. Der von 1860 bis 1887 wirkende Pfarrer Ludwig Schmitt ließ den neuen Friedhof außerhalb des Ortes in Richtung Rhodt anlegen. Pfarrer Karl Stein war von 1948 bis 1963 für die Pfarrei zuständig. Er wurde zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Auch eine Straße in Hainfeld trägt seinen Namen.

Alfons Wingerter kam 1963 nach Hainfeld. Unter seiner Ägide wurden 1967 wurde die Kirche renoviert. Auch ließ er ein Pfarrhaus, eine neue Sakristei und ein Pfarr-Jugendheim bauen. Er schied 1977 aus dem Amt und war der letzte „eigenständige“ Pfarrer in Hainfeld. Heute gehört der Ort zur Pfarrei Hl. Anna in Edenkoben und verfügt über keinen eigenen Pfarrer mehr.

Veranstaltungen geplant

Am Samstag, 9. April, 20 Uhr, steht ein Kirchenkonzert mit Instrumentalmusik auf dem Programm. Gespielt wird Musik zur Passionszeit vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, unter anderem von Buxtehude, Bach und Pachelbel. Es spielen Kirchenmusiker der Pfarrei Heilige Anna. Der Kirchenchor lädt für 29. April zu einem Konzert ein, begeht sein Jubiläum jedoch am 5. Juli mit einem Festgottesdienst. Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet am 4. Dezember ein Gottesdienst zum Patrozinium.