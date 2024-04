Die Protestantische Kirchengemeinde in Barbelroth stellt sich auf ein Jubiläum ein: Kirchturm und Glocken werden 50. Jahre alt. Das Ereignis wird mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert, bevor am 18. August die große Sause steigt.

Bis dahin gibt es allerdings noch viel zu tun, denn der Kirchturm bereitet Pfarrer Holger Müller und dem Presbyterium seit langem schlaflose Nächte. Das verhüllte Äußere lässt erahnen, dass was nicht stimmt. Nicht herunterfallende Zement- oder Betonteile – wie beim Kirchturm in Klingenmünster – haben die Einhüllung notwendig gemacht, sondern ungewollte, gefiederte „Untermieter“, berichtet Müller.

Gemeinde verkauft Anstecker und sammelt Spenden

„Seit längerer Zeit haben wir massive Probleme mit Dohlen. Sie hacken faustgroße Löcher in die Dämmung am Außenbereich, nisten darin und machen es sich in der molligen Dämmung bequem oder ziehen das Dämmmaterial aus dem Verputz heraus“, erklärt der Pfarrer. Die Löcher befinden sich an der Nord-, West- und Ostseite des Turms. „Seit zwei Jahren wird überlegt, wie man der ungebetenen Gäste Herr werden kann, denn durch Regen dringt Feuchtigkeit in die Öffnungen ein, problematisch für die Dämmung“, sagt Müller, der sich in Sachen Sanierungen an Kirchen in seiner Pfarrei bestens auskennt.

„Seit acht Jahren wechseln sich in unseren Gemeinden Niederhorbach, Dierbach, Kapellen und nun Barbelroth–Oberhausen Baustellen ab. Gemeinsam mit der landeskirchlichen Bauabteilung in Speyer hat das Presbyterium eine Lösung für den Kirchturm favorisiert. Noch vor der Brutsaison konnte mit der Sanierungsmaßnahme der großen ungeplanten Baustelle begonnen werden“, berichtet Müller. Kosten: circa 45.000 Euro. Über die Veranstaltungen und mit Ansteckern in Form des Kirchturms sowie durch Spenden soll der Umbau mitfinanziert werden.

Pioniere sprengten den Turn

„Unsere Kirche aus dem 13. Jahrhundert, die im Laufe der Jahre mehrmals zerstört und immer wieder aufgebaut wurde, hat eine lange Geschichte. Die Kirchenbücher berichten unter anderem darüber, dass am Palmsonntag 1945 zum letzten Mal Gottesdienst gefeiert wurde, kurz danach sprengten Pioniere den Turm, der ins Kirchenschiff fiel. Lange Zeit war dort kein Gottesdienst möglich“, berichtet Müller weiter. Später habe man in den Trümmern noch eine der alten Glocken gefunden. Wie es die wirtschaftlichen Verhältnisse zuließen, sanierten die Barbelrother Stück für Stück ihre Kirche unter der Leitung von Pfarrer Heinz Knieriemen. 1951 konnte erstmals wieder Gottesdienst gefeiert werden. Mit seinem Nachfolger Pfarrer Heinrich Rödel ging es zwischen 1966 und 1973 in die Planung eines Turms. Mit Stahlträgern entstand in Leichtbauweise ein separat stehender Turm, der den verbleibenden Rumpf des ehemaligen Turms mit einschloss. Im Inneren wurde Gemeinderäume eingeplant, im oberen Bereich ein Jugendraum. 2011/12 entstand ein kleines Kirchenstübchen. In diesem Zusammenhang wurde am Turm eine wärmende Dämmung angebracht und verputzt. Nun haben eben die Dohlen die Dämmung für sich entdeckt. Nach der Verkleidung werden sie sich eine neue Bleibe suchen müssen.

„Dohlen haben ein starkes Selbstbewusstsein, man verjagt sie nicht einfach, das wissen auch andere Dörfer und Städte und ich denke, wir haben in Barbelroth eine richtige Lösung gefunden, wenn auch teuer“, hofft Pfarrer Müller. Er freut sich mit seinem Presbyterium auf viele Gäste bei den Veranstaltungen. Zum Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen gibt es bereits am heutigen Donnerstag einen Gemeinde-Nachmittag im Kirchenstübchen und am Sonntag, 18 Uhr, ein Konzert mit der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz.