Die Bürgerinitiative „Tempo 30 in Edesheim“ wollte den Durchgangsverkehr in der Straße Kirchberg ein Ende bereiten. Es werde zu schnell gefahren , jene Raser würden die Anwohner gefährden, so der Vorwurf. Die Gemeinde hat die Situation geprüft – mit überraschenden Ergebnissen.

Die Straße beginnt an der südlichen Ortseinfahrt und führt bis zur Ruprechtstraße, von wo es links weiter in Richtung Hainfeld geht. Die BI wollten diese als Anliegerstraße ausgewiesen haben. Sie wünschte zudem eine Einbahnstraßenregelung. Ihrer Ansicht nach würde sie von vielen Autofahrern als Abkürzung genommen. Zudem seien die Verkehrsteilnehmer dort zu schnell unterwegs, was für die Anlieger eine Gefahr darstelle.

Die Gemeindeverwaltung hatte sich vor Ort ein Bild von der Verkehrssituation gemacht und sich zum Schutz der Anwohner Lösungen überlegt. In der Straße gilt bereits Tempo 30. Nun wird es auf Beschluss des Gemeinderates ein Durchfahrtverbot für Schwerlastverkehr geben. Das berichtet Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Vom Tisch ist dagegen die Idee, die bereits existierenden Poller am östlichen Ende der Straße weiter in Richtung Osten zu versetzen, um aus Hainfeld Verkehrsteilnehmer noch stärker an der Einfahrt zu hindern oder zum langsameren Fahren zu animieren.

Verkehrsmessungen haben nämlich ergeben, dass in der Straße Am Kirchberg langsamer gefahren wird als gedacht. Innerhalb von zwei Wochen im September wurden rund 9500 Verkehrsteilnehmer gezählt. Sie waren im Schnitt mit 18 Stundenkilometern unterwegs. 85 Prozent der Betroffenen war langsamer als mit 25 Stundenkilometer unterwegs. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit war bei 50 Kilometer pro Stunde.