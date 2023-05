Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Super, dass es mit der Reparatur in der Friedhofstraße geklappt hat. Aber die anschließende Reaktion der Verwaltung wirkt mehr als befremdlich.

Ja, da hat mal was sehr schnell funktioniert. Mehr als drei Jahre Ärger über Löcher in der Friedhofstraße in Oberotterbach, die auch schon ein Auto versenkt haben, reichen wirklich.