Was Maikammerer Kinder in diesem Jahr nun schon zum sechsten Mal erleben können, wird jetzt auch in anderen Weinbauorten angeboten. Weitere Kinderwingert-Projekte finden in Rhodt unter Rietburg zum ersten Mal statt, ebenso wie in Dirmstein und Niefernheim.

Das Kinderwingert-Projekt wurde von den Kultur- und Weinbotschaftern der Pfalz entwickelt und bietet Kindern die Möglichkeit, hautnah und direkt im Weinberg die Arbeit der Winzer im Jahresverlauf kennenzulernen und so mitzuerleben, wie Wein und Traubensaft entstehen. Jungen und Mädchen von sieben bis zehn Jahren können an dem Programm teilnehmen. Dabei erleben die Kinder in ihrem eigenen Kinderwingert und an ihren eigenen Rebstöcken, für die sie als Pate verantwortlich sind, was im Laufe einer Vegetationsperiode in einem Weinberg so alles passiert. Aber nicht nur wie die Trauben heranreifen und was sonst noch zwischen den Rebstöcken wächst und kreucht und fleucht, wird den Kindern nähergebracht. Auch welche Aufgaben ein Winzer im Weinberg und auch zuhause im Weinkeller zu erledigen hat, können die Kinder bei der Gelegenheit hautnah erleben.

Vom Rebschnitt bis zur Weinlese

Vorgesehen sind vier Veranstaltungen von etwa zweieinhalb Stunden, in denen die Kinder nach fachlicher Anleitung auch selbst mit anpacken dürfen. Beim ersten Treffen geht es um den Rebschnitt und das Biegen und Anbinden der Rebtriebe. Beim zweiten Termin geht es um Boden, Pflanzen und Tiere im Weinberg. Beim dritten Treffen können die Kinder beim Ausbrechen und Entblättern helfen. Die Weinlese mit dem Pressen und Verkosten des Traubensafts und zünftigem Herbstabschluss findet dann beim letzten Treffen im September/Oktober statt.

In Maikammer werden die Kinder wie schon in den vergangenen fünf Jahren von Kultur- und Weinbotschafterin Martina Schnitzer-Stumpf, ihrer Tochter Lara Schnitzer und dem Winzerehepaar Melanie und Gerald Groß vom gleichnamigen Weingut betreut. Termine sind Freitag, 10. März, 15.30 Uhr, Samstag, 22. April, 10 Uhr, Freitag, 16. Juni, um 15.30 Uhr und im September/Oktober je nach Traubenreife. Anmeldungen können für Maikammer per E-Mail an martina.schnitzer@kwb-pfalz.de gerichtet werden oder telefonisch unter 0170 7375 626 erfolgen.

In Rhodt übernehmen die Betreuung Kultur- und Weinbotschafter Josef Burkard und Winzermeisterin Katrin Schilling vom Weingut Anlag-Nichterlein. Hier finden die Termine samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr statt. Und zwar am 11. März, 13. Mai, 8. Juli und am 23. September. Für Rhodt ist die Anmeldung bei Katrin Schilling, Telefon 0176 66651104, möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt an beiden Standorten 50 Euro.