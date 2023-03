Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere kleine Gruppen wissbegieriger Kinder waren am Samstag in ihrem „persönlichen Weinberg“ am Maikammerer Kapellenberg oberhalb des Ortes am Entdecken, Erforschen und Arbeiten. Es war die Auftaktveranstaltung des fünften Maikammerer Kinderwingerts der Kultur- und Weinbotschafter Pfalz.

Unter fachlicher Anleitung des Winzers Gerald Groß und seiner Frau Melanie erleben dort die Kinder hautnah, welche Arbeiten ein Winzer im Frühjahr an den Reben ausführen muss. Er zeigt