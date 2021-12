Ein Friseursalon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tonie-Figuren für sechs Kindergärten in der Region zu sammeln.

Nachhaltigkeit und Schenken: Diese zwei Gedanken vereint die Tonie-Spendenaktion des Salon Le Hairoux in Maikammer zugunsten von sechs regionalen Kindergärten. Gesammelt werden Tonies, das sind Figuren, die im Zusammenspiel mit einer Audio-Box Geschichten erzählen. Es gibt verschiedene Tonies, von Asterix über Disney-Figuren bis hin zu Biene Maya und weitere bekannte Helden aus Kinderbüchern und Filmen. Meist sind in Haushalten mit Kindern mehrere Tonies vorhanden. Nicht alle davon zählen dauerhaft zu den Favoriten ihrer jungen Besitzer. Um diese wertvollen Geschichtenerzähler vor einem ungewissen Schicksal in Schränken und Spielzeugtruhen zu bewahren, ruft der Maikammer Friseur-Salon zum Spenden jener Tonies auf. Le Hairoux ist offizielle Sammelstelle für die tönenden Figuren, die Anfang Januar an sechs Kindergärten gespendet werden, darunter zwei in Maikammer, zwei in Landau und die Kindergärten in Kirrweiler und Rhodt. Die Aktion dient laut Isabell Jäger, Inhaberin des Friseursalons in Maikammer, als Anerkennung an die Kindergärten für das Durchhalten in schwierigen Zeiten. Die spendenden Kinder erhalten im Salon einen Nikolaus und eine Spender-Urkunde. Initiiert wurde die Aktion auf Instagram von @isabellsjournal aus Landau. Als Jäger davon erfuhr, entschied sie sofort, selbst aktiv zu werden.

Info

Wer mitmachen und spenden möchte, gibt seine Tonie-Figuren ab bei Le Hairoux, Isabell Jäger, Hartmannstraße 32, in Maikammer ab; Infos www.lehairoux.de, Telefon 06321/1876947.