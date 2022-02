Die bestehende Kita sanieren oder gleich eine neue Kita bauen? Das ist die Frage, die sich der Gemeinderat Schweigen-Rechetnbach derzeit stellt und die ihn wohl noch eine Weile beschäftigen wird.

Nicht nur um die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes zu erfüllen, auch weil das 1976 errichtete Gebäude in die Jahre gekommen ist. 52 Kinder besuchen derzeit die Kita in Trägerschaft der protestantischen Kirche. Die Kita hat eine Kapazität von bis zu 64 Kindern hat. „Das derzeitige Gebäude hat keine Isolierung und viele Kältebrücken“, nennt Ortsbürgermeister Dieter Geißer nur einen Mangel.

Drei Planungsbüros haben sich das Gebäude angesehen, den Zuschlag durch den Gemeinderat bekam ein Büro in Birkenau im Odenwald. Zunächst sollen Kostenaufstellungen für die Sanierung und für einen Neubau erstellt werden. „Ganz grob sind wir bei 1,7 Millionen Euro für die Sanierung und bei 2,5 Millionen für einen Neubau“, informiert Geißer. Zudem sei die Bedarfsplanung für die Kita noch nicht erstellt, in Zukunft brauche man vielleicht mehr Plätze.

Kostenaufstellung wird bis Mai erwartet

Die Gemeinde plane ein Neubaugebiet mit rund 15 Bauplätzen, hinzugekommen sei auch der Neubau am Weintor mit 38 Wohnungen und die jungen Familien seien im Dorf geblieben. „Wir müssen jetzt die Zahlen abwarten und dann entscheiden“, so Geißer. Die Bedarfsplanung wird in Kürze erstellt, die Kostenaufstellungen werden bis Mai dieses Jahres erwartet.