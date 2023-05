Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die katholische Kindertagesstätte St. Maria in Herxheim ist jetzt die dritte Kneipp-Kita in Rheinland-Pfalz. Am Freitag bekam sie vom Kneipp-Landesverband die Zertifizierungsurkunde überreicht. Das Gesundheitskonzept des Pfarrers aus Bad Wörishofen ist über 100 Jahre alt, aber top aktuell. Wie kommt es bei den Kindern an?

Zwischen den Anfängen und der offiziellen Anerkennung als Kneipp-Kita liegen ganze sechs Jahre. Bereits 2015 hatte die damalige Leiterin Susanne Betsch die Idee, die Kneipp’sche Gesundheitslehre