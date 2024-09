Bereits zum 20. Mal wird am Samstag, 5. Oktober, um 11 Uhr beim Keschdefeschd in Annweiler eine Kastanienprinzessin gekrönt. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausstellung im Museum unterm Trifels:„20 Jahre Kastanienprinzessin im Trifelsland“. Diese beleuchtet vom 1. Oktober bis 10. November die Geschichte der Kastanienhoheiten und ihre Rolle als Botschafterinnen der Region. Begleitend wird eine Rezeptbox mit 19 Lieblingskeschde-Rezepten der Kastanienhoheiten vorgestellt.

Das Keschdefeschd steigt am 5. und 6. Oktober rund um den Rathausplatz. Für die kleinen Gäste steht eine Rallye durch die Innenstadt auf dem Programm. Die „Keschdespurensucher“ können an fünf Stationen Rätsel lösen. Die Laufzettel dafür werden am Stand des Büros für Tourismus ausgegeben. Wer alle Aufgaben erfolgreich auflöst, kann dort einen Gewinn abholen. Ein weiterer Höhepunkt sind die geführten Stadtführungen in Begleitung von Kastanienprinzessinnen. Die Termine sind Samstag um 14 Uhr und Sonntag um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist jeweils vor dem Museum unterm Trifels (am Schipkapass). Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden am 6. November um 17.30 Uhr mit einer besonderen Weinprobe abgerundet. Die ehemaligen Kastanienprinzessinnen Felicitas I. und Daniela I. laden mit dem Ristorante Da Angelo zu einer Verkostung ein. Unter dem Motto „Wein trifft Kastanie“ können die Gäste „keschdliche“ Appetithäppchen und sechs Weine von den Weingütern Burgunderhof Schneider und Doktores Töpfer genießen.

Zudem erscheint die Keschdebroschüre bereits im zehnten Jahr und begleitet die Kastanientage in der Pfalz vom 1. Oktober bis 15. November. Die Jubiläumsausgabe ist ab sofort in den Tourist-Informationen der Region und bei den teilnehmenden Betrieben erhältlich. Eine digitale Version gibt es zum Download unter www.keschdeweg.de. Weitere Infos im Büro für Tourismus in Annweiler, Am Meßplatz 1, Telefon 06346 2200, E-Mail info@trifelsland.de. rhp/höj