Der Pälzer Keschdeweg führt von Hauenstein bis Neustadt. Am Samstag wird ein weiterer Wanderweg zur Esskastanien eröffnet: der Keschde-Erlebnisweg. Dazu werden an jenem Tag zwei Themenwanderungen angeboten.

Auf der neuen Route können Wanderer die Keschde an verschiedenen Spiel- und Infostationen genauer kennenlernen und viel Interessantes über den Wald, die Gegend und natürlich die Frucht selbst erfahren. Mit seinen rund sechs Kilometern Länge ist der Weg perfekt für einen kurzen Ausflug in die Welt der Esskastanie. Der neue Weg ist ein gemeinsames Projekt der Verbandsgemeinden Annweiler und Landau-Land.

Am Eröffnungstag bietet Revierförster Holger Spindler eine dreistündigen Wanderung an, bei der die Teilnehmer mehr über die Edelkastanie erfahren, ob sie tatsächlich als Wunderbaum bezeichnet werden kann, wie sie im Forstamtsbereich Annweiler behandelt wird und wie sie den Klimabedingungen standhält. Außerdem werden bei der Führung kleine Kastanien-Köstlichkeiten angeboten. Die Wanderung beginnt um 14.30 Uhr am Parkplatz Ahlmühle in der Trifelsstraße in Annweiler. Die Gästeführerin Gudrun Stübinger-Kohls begleitet ebenfalls um 14.30 Uhr eine zweite Gruppe ab dem Slevogthof in Leinsweiler bei einer kulinarischen Keschde-Wanderung. So erfahren die Teilnehmenden unter anderem die Besonderheiten und Unterschiede zwischen Esskastanie, Marone und Rosskastanie. Eine Anmeldung zu den beiden Führungen ist über das Büro für Tourismus in Leinsweiler unter Telefon 06345 3531 und das Büro für Tourismus in Annweiler unter Telefon 06346 2200 möglich. Die Teilnahme an den Wanderungen kostet je fünf Euro.

Weitere Keschde-Veranstaltungen

Gudrun Stübinger-Kohls bietet am 9., 16. und 23. Oktober jeweils um 14 Uhr kulinarische Keschde-Wanderungen durch Leinsweiler mit „Keschde suche“ an. Auf einem Teil des Pfälzer Keschdewegs unterwegs, lernen Gäste alles Wissenswerte über die Keschde, aber auch über den Weinbau und das Leben an der Südlichen Weinstraße. Während der zweieinhalb Stunden dauernden Wanderung werden kleine Köstlichkeiten rund um die Esskastanie und Neuen Wein aufgetischt. Um Anmeldung unter www.pfaelzer-verfuehrungen.de wird gebeten. Die Teilnahme kostet 19 Euro.

Bei Oldtimerbustouren am 9. und 10. Oktober erfahren die Teilnehmer in ganz besonderer Atmosphäre viel Wissenswertes rund um die Keschde. Die Tour führt durch die Kulturlandschaft zwischen Edenkoben und St. Martin, Höhepunkt ist eine Führung zum Friedensdenkmal. Die Genusstour beinhaltet die Verkostung von Pfälzer Weinen und Spezialitäten sowie ein Mittagessen. Die Teilnahme kostet 65 Euro pro Person. Bitte unter www.suedlicheweinstrasse.de/keschde anmelden.

Weitere Informationen zum Keschdeweg, zu Keschde, zudem Rezepte und alle Termine, Details und Anmeldeinformationen der Gästeführungen zur Keschdezeit findet man unter www.keschdeweg.de und in der Broschüre „Alles Leckere mit Keschde in der Südpfalz“.