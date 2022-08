Die Gemeinde St. Martin feiert von Freitag, 5. August, bis Montag, 8. August, ihre Kerwe.

Am Freitag ist um 19 Uhr vor der Alten Kellerei Eröffnung mit der St. Martiner Weinprinzessin Marlene I. und dem Ortsbürgermeister Timo Glaser. Für die musikalische Umrahmung sorgen die St. Martiner Weinschlauchdudler. Der Festwein, der im Anschluss ausgeschenkt wird, kommt in diesem Jahr vom Ausschank „Zum Molli’gen Hof“. Um 22 Uhr graben die Mitglieder des TSV Club Club 05 die Kerwe aus. Treffpunkt ist am Kriegerdenkmal vor der Alten Kellerei.

Die Ausschankstellen sind: „Zum Molli’gen Hof“, „St. Martiner Weinhäusel“, „TuS St. Martin–Abteilung AH-Fußball“, „Altes Schlößchen“, „Landjugend-Jungwinzer St. Martin“, „Küferhof“, „Hotel-Restaurant Dalberg“, „Casa Lehmann“, „Junge Union“ und die „KjG St. Martin“, die erstmalig im Weingut Holger Schneider ist. Entlang der Maikammerer Straße werden Kartoffellocken und Süßigkeiten angeboten. Die Kinder können sich auf dem Karussell, beim Entenangeln oder Dosen- beziehungsweise Pfeilwerfen vergnügen.

Erstmals mit Flohmarkt

Am Sonntag findet von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt auf dem Parkplatz am Pfarrzentrum statt.

Der Montag steht im Zeichen der Kerwewanderung ins Kerwetälchen (Selbstverpflegung). Abmarsch ist um 10 Uhr am Bocksbrunnen, Emserstr. 27 (ehemals Bäckerei Herold). Die Strecke ist etwa 20 Kilometer lang. Rückkehr ist gegen 17 Uhr.

Ebenfalls am Montag veranstaltet die Tourist-Info eine Weinbergführung. Die Gästeführer erklären alles über die Arbeit im Weinberg, die Vegetation, die Rebsorten und die Weinbergsböden. Der Weg verläuft entlang des Wein- und Steinlehrpfades oberhalb des Ortes. Anschließend gibt es eine Kellerbesichtigung mit einem Probierschlückchen. Dauer: etwa 1,5 bis zwei Stunden, Kosten: vier Euro (mit Gästekarte kostenlos). Ohne Voranmeldung. Treffpunkt: Vor der Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1.

Ab 23 Uhr wird die Kerwe beerdigt, Treffpunkt ist an der Hornbrücke.