Anlässlich der Roschbacher Kerwe lädt der Südhaardter SV für Freitag, 8. November, zum Paella-Abend mit Paco ins Clubhaus ein. Das SSV-Heim öffnet um 18.15 Uhr. Das spanische Reisgericht Paella wird ab 19 Uhr serviert. Der Spanier Paco bereitet es wahlweise mit Meeresfrüchten und Hähnchen zu. Weitere Auskünfte und frühzeitige Platzreservierung, die erforderlich ist, bei Franz Pioth unter Telefon 06323 948439 oder per E-Mail an fpioth@web.de. Außerdem sucht der Veranstalter für die Kerwetage noch Helfende für Theke und Küche sowie das Kinderprogramm am Sonntag, 10. November.