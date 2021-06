Anstelle der Alsterweiler Brunnenkerwe gibt es am 20. Juni ein Online-Angebot: Es werden mehrere Videobeiträge zu Baukultur veröffentlicht.

Die Gemeinde Maikammer bietet das als Kooperationsprojekt an, mit Unterstützung der Architektenkammer, Kammergruppe 10, dem Club Sellemols (Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler) und dem Projekt Kultur.Landschaft.Digital. (KuLaDig). In den Video-Beiträgen wird die Baukultur Deutsche Weinstraße anhand von Beispielen in Alsterweiler erläutert.

„Alsterweiler und seine Baukultur – ein Streifzug durch den Ort mit Joachim Becker (Architekt) und Matthias Dreyer (Club Sellemols)“ lautet das Motto. Dazu kommt eine Weinverkostung. Dabei geht es in erster Linie um die Darstellung von drei Winzerbetrieben, die innerhalb der Ortslage von Alsterweiler arbeiten: Die Weingüter Bernhard Deck, Felix Schädler und Gerhard Hauck zeigen, wieso ihnen die Baukultur und die Landschaft so wichtig sind , und was das mit ihren Winzerbetrieben zu tun hat. Jeder der Winzer stellt dabei auch zwei Weine vor.

Sendetermin: Sonntag, 20. Juni, 17 Uhr https://youtu.be/YWfwE-cW-Co.

In der Zeit vom 28. Mai bis 11. Juni kann bei der Ortsvinothek ein passendes Weinpaket mit sechs Weinen bestellt werden, Telefon 06321-9523150, E-Mail: info@weinkammer-maikammer.de. In allen Paketen sind die Detailinformationen zur Veranstaltung beigelegt.