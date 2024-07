Es ist soweit: Von 2. bis 5. August feiert Gleisweiler seine Kerwe „Wein und Kunst“. Die Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr im Garten des Zehthofes. Gleisweilerer Winzer schenken ihre Weine ein und das Küchenteam der Privatklinik Bad Gleisweiler bietet Kurhaushäppchen an, heißt es in einer Mitteilung. Musikalisch wird der Abend vom Herrencombo um Thomas Ritter begleitet.

Am Kerwe-Wochenende stellen 21 Kunstschaffende und Kunsthandwerkerinnen in den Höfen, bei den Winzern und im Rathaus aus. Der Zehnthof spielt in diesem Jahr eine zentrale Rolle, hier zeigen drei Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten, die offene Malschule von Volker Vieregg ist an beiden Tagen geöffnet und am Sonntag finden Lesungen vom Literaturverein Landau statt. Das Papiermuseum im Zehnthof lädt zum Papierschöpfen ein.

In den Höfen und der Feuerwehrschänke vor dem Rathaus gibt es an alle Tagen Musik, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt auch ein Karussell sowie Kinderschminken, eine Tombola und eine Bilderausstellung. Höhepunkt ist „Der Dialog der Türme“ am Samstag um 21 Uhr. Der Abschluss des Festes wird am Montagabend mit der Versteigerung von Barrique-Holzfässern zu Gunsten der Jugendfeuerwehr vor dem Reitschulplatz gefeiert.