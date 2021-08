Die Ortsgemeinde Essingen feiert ihre Kerwe von Freitag, 20., bis einschließlich Montag, 23. August, wie es in einer Mitteilung heißt. Am Freitag gibt es ab 17 Uhr Essen im VfL-Clubhaus, um 18 Uhr ist die Kerwe-Eröffnung vor dem Rathaus. Die Gruppe „Die Sonnenberger“ sorgt für Musik. Ab 21 Uhr spielt dort „Only Plan“. Am Samstag sorgt „Music Club“ für Live-Musik auf dem Rathausplatz. Für Sonntag, 11.30 Uhr, ist ein

ökumenischer Gottesdienst in der katholischen Kirche geplant. Im VfL-Clubhaus gibt es mittags Dampfnudeln. Schausteller sind an allen Tagen auf dem Turnplatz mit Kinderkarussell, Entenangeln, Pfeilwerfen und Süßigkeitenstand vertreten.