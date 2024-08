Von Samstag bis Montag, 24. bis 26. August, wird in Birkweiler die Kirchweih gefeiert. Darauf hat Ortsbürgermeister Bernd Flaxmeyer hingewiesen. Fester Kerwe-Termin ist der Sonntag nach Bartholomäe. Die Freunde und Förderer des Kinder- und Jugendtreffs Birkweiler sind in diesem Jahr die Ausrichter.

Der Kerwebetrieb beginnt am Samstag. Um 16.30 Uhr wird der Kerwebaum aufgestellt. Von einem Traktor gezogen und von vielen Kindern begleitet, wird der Baum in einem Festumzug durch das Dorf zum Kerweplatz gezogen. Zum Schmücken des Baumes treffen sich die Kinder und Jugendlichen bereits um 15.30 Uhr beim Anwesen Estelmann-Hüther am Ende der Hauptstraße. Der Festzug startet um 16.15 Uhr. Gemeinsam mit den Kindern stellt die Feuerwehr auf dem Vorplatz vor dem Schulhaus den Kerwebaum auf. Gegen 17 Uhr wird der Beigeordnete Mario Cavalar mit ein paar Kerweschoppen die Birkweiler Kerwe feierlich eröffnen. Ab 19 Uhr spielt die Rock- und Pop- Coverband The Puzzles. Der Kindergartenförderverein bietet an diesem Abend Getränke an seiner Cocktailbar an. Am Kerwesonntag ist der Kerwebetrieb am alten Schulhaus ab 11 Uhr eröffnet. Nach dem Mittagessen gibt es beim Kindergartenförderverein Kaffee und Kuchen.

Am Kerwemontag ab 11.30 Uhr gibt es der Tradition folgend Kesselfleisch, im Anschluss Kaffee und Kuchen, bevor in den Abendstunden die Kerwe ausklingt. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine Reitschul, einen Pfeilwurfstand und einen Zuckerstand, und am Montag ist ein Kerwe-Dart-Wettbewerb für Jung und Alt geplant.