Die Berichterstattung über die Zunkunftswerkstatt in Bad Bergzabern in der RHEINPFALZ vom 26. September entmutige die Bürger, die sich konstruktiv an dem Prozess beteiligten, kritisiert das Kernteam der Zukunfstwerkstatt. Dass an dem Abend nicht über laufende Projekte informiert wurde, verteidigt die sechsköpfige Gruppe.

Auf eine ausführliche Vorstellung schon vorhandener Projekte und Initiativen sei ganz bewusst verzichtet worden, betont das Kernteam mit Ursula Schulz, Sven Böttinger, Christian Eberle, Jürgen Gründer, Amely Munz und Barbara Schweitzer. „Zum einen sollte der Gedankenaustausch in jede Richtung offen gehalten werden, zum anderen wäre sonst keine Zeit mehr für die Bürgerbeteiligung geblieben“, heißt es in einer Stellungnahme. Dass das Sammeln von Ideen und Wünschen im Vordergrund stehe, nicht die Präsentation von bereits Vorhandenem, sei im Vorfeld mehrfach kommuniziert worden.

Zu viel Raum für Zentrumsmanagement

Der RHEINPFALZ-Artikel gebe den wenig hilfreichen Ausführungen des Zentrumsmanagements mehr Raum als denen der sechs ehrenamtlichen Kernteammitglieder zusammen. Bedauerlich sei auch, dass im Wesentlichen nur aus einer Gruppe berichtet wurde. Grundsätzlich sei man dankbar für Hinweise. „Eine Kritik auf dieser Ebene sollte verfügbare Informationen zum Projekt berücksichtigen, um ganzheitlich zu sein.“ Der Besuch einer anderen Gruppe und das Gespräch mit dem Kernteam hätten geholfen, eine erweiterte Perspektive auf die Zukunftswerkstatt zu finden, meint das Kernteam. Der Bericht entmutige Bürger, die ihre Ideen in den meisten Gruppen konstruktiv eingebracht hätten. Und es frustriere diejenigen, die sich auf kommunaler Ebene für Klima- und Artenschutz, globale Verantwortung und soziale Gerechtigkeit einsetzen wollten.

Verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und aufzuzeigen, sei auch die Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. „Denn nur wenn wir uns in die Lage von Familien, die keinen bezahlbaren Wohnraum finden, von Menschen mit Behinderung, die auf Hindernisse in der Verkehrsführung stoßen, oder von Kindern und Jugendlichen, die nicht genügend Freiräume vorfinden, hineinversetzen, merken wir, dass sich in Bad Bergzabern etwas bewegen muss“, schreibt das Kernteam.