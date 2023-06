Will man ein altes Kennzeichen zu einem neuen Wagen mitnehmen, spart man sich unter anderem die neuen Schilder. Aber: Die Kreisverwaltung SÜW verlangt dafür eine Gebühr. Es sei ein Wunschkennzeichen. Ein Bürger will das nicht hinnehmen.

Ein neues Auto bedeutet auch automatisch, dass man ein neues Kennzeichen bekommt – das war einmal. Denn vor nicht allzu langer Zeit musste man einen Tag warten, bevor die alten Kennzeichen wieder nutzbar waren. In Zeiten der Digitalisierung ist das mit einem Knopfdruck ohne großen Aufwand zu regeln, sollte man meinen. Das dachte sich auch der Leinsweilerer Roland Baron, als er in der Verwaltung des Kreises Südliche Weinstraße sein altes Auto ab- und das neue Auto anmeldete.

Die Sachbearbeiterin fragte Baron bei der Gelegenheit, ob er das alte Kennzeichen wiederverwenden wolle oder ein neues machen lassen wolle. Natürlich stimmte Baron der Kennzeichen-Mitnahme zu, berichtet er, denn auf der einen Seite spare er Geld und Rohstoffe ein, auf der anderen muss man sich kein neues Kennzeichen merken. Das alte war auch ein Zufallskennzeichen. Überrascht war er dann, berichtet Baron, als er auf der Rechnung den Posten „Wunschkennzeichen“ sah und ihm 10,20 Euro in Rechnung gestellt worden waren. Die Kreisverwaltung habe ihm berichtet, dass es eine Verwaltungsvorschrift gebe, die das genau so regele, gleichzeitig sei ihm gesagt worden, dass er sich ja das Geld für die neuen Kennzeichen spare. „Nur weil ich Geld spare heißt das nicht, dass die mir das direkt wieder abnehmen dürfen“, sagt Baron.

Ministerium widerspricht Kreisverwaltung

Und: Er habe im Verkehrsministerium in Mainz angerufen. Dort habe ihm ein Mitarbeiter am Telefon versichert, dass das so nicht stimme. Die Verwaltungsvorschrift regele das nicht ausdrücklich, die Zulassungsstelle in Landau handele nach eigenem Ermessen. Was denn nun?

Die Kreisverwaltung bleibt auf Anfrage der RHEINPFALZ bei ihrer Position. Sei es dem Bürger egal, welches Kennzeichen er bekomme, werde dies per Zufall vom Computer festgelegt. Das ist kostenlos. Die anderen Möglichkeiten – jemand sucht sich das Kennzeichen aus oder will das alte Kennzeichen übernehmen – seien als Wunschkennzeichen eingestuft, erklärt Kreissprecherin Jennifer Back. Damit werde eine Zusatzgebühr von 10,20 Euro fällig. Das gehe aus der Gebührenordnung für den Straßenverkehr hervor. Dort heiße es: „Die Gebühren (…) erhöhen sich im Falle der Zuteilung einer vom regelmäßigen Zuteilungsverfahren der Zulassungsbehörde abweichenden Erkennungsnummer (Wunschkennzeichen) um 10,20 Euro.“ Das Verwaltungsgericht des Saarlandes teile diese Auffassung in einem Urteil vom 18. März 2009, sagt Back weiter.

Anderer Ansicht ist naturgemäß Baron, der betont, das alte Kennzeichen sei ein zufälliges Kennzeichen gewesen. Und da springt das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium dem Bürger bei. „Ist für ein Fahrzeug hingegen seinerzeit eine zufällige Buchstaben-/Zahlenkombination von der Zulassungsbehörde zugeteilt worden, so handelt es sich nach Auffassung des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums bei der Mitnahme des Kennzeichens nicht um ein Wunschkennzeichen“, betont die Behörde mit Sitz in Mainz. Aber: Der Begriff „Wunschkennzeichen“ sei weder in einer Verwaltungsvorschrift definiert noch habe das Ministerium dazu eine Regel getroffen. Generell sei es aber bundesweit gängige Praxis, dass bei der Mitnahme eines Wunschkennzeichens zu einem anderen Fahrzeug eine Gebühr erhoben wird.

Neben der Frage, ob es sich in Barons Fall nun um ein Wunschkennzeichen handelt oder nicht, weist der Leinsweilerer noch auf einen anderen Aspekt hin, der ihn ärgert. Es entstehe bei der Mitnahme eines Kennzeichens grundsätzlich kein „wesentlicher Aufwand“, sagt Baron. Von daher sei es nicht verständlich, warum die Bürger überhaupt eine Gebühr bezahlen müssten, wenn sie ihr Kennzeichen am neuen Auto behalten möchten.