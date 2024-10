Das Hotel Schloss Edesheim lädt zum Kellereizauber ein bittet bei den Shows im Wittelsbachkeller zu Tisch. Geboten werden Musik, Theater, Kabarett und Gaumenfreuden.

Das Programm startet am Freitag, 1. November, 19 Uhr, mit Alice Hoffmann „Torschlusspanik!“. Einmal kommt im Leben der Punkt, an dem man sich fragt, ob man wirklich alles gemacht hat, was man machen wollte, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Veranstalters. So, oder so ähnlich, erging es auch der Frau, die die Kittelschürze zu ihrem Markenzeichen gemacht hat. Als „Kittelschürze der Nation“ plaudert, tanzt und singt Alice Hoffmann in ihrer Paraderolle.

Marcel Adam Foto: Adam

Schöne Weihnachtszeit

Am Freitag, 29. November, 19 Uhr, präsentiert Frank Sauer „Süßer der Sauer nie klingelt“, das neue Weihnachtskabarett.

Mit einem Grinsen im Auge und Kekskrümeln im Mundwinkel spaziert er beseelt lächelnd durch die schönste Zeit des Jahres, verrät sein persönliches Gänsebraten-Rezept, schaut amüsiert dem Weihnachtsmann unter den Mantel und über die Schulter, verrät ausgefallene Geschenkideen oder Psycho-Tipps fürs Familientreffen.

Am Freitag, 10. Januar, 19 Uhr, tritt Marcel Adam mit „Best of meiner Chansons, Lieder, Mundart, Comedy“ im Schloss auf. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien. Adam hat 30 Jahre Bühnenerfahrung und interpretiert in Edesheim deutsche und französische Chansonklassiker von Piaf bis Moustaki, von Nena bis Rühmann.

Am Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, ist Theater. Das Boulevardtheater Deidesheim führt das Stück „Loss Mer Moi Ruh“ auf. Es geht um Männer-Schnupfen und andere Wehwehchen. Die Autoren sind Martin Rassau und Bernhard Ottinger, Regie führt Uwe von Grumbkow.

Das Boulevardtheater Deidesheim. Foto: PRBTD

Schwomm driwwer

Am Freitag, 21. März, 19 Uhr, ist Kättl Feierdaach mit ihrem neuen Programm „Schwomm driwwer“ zu Gast. Ein runder Hochzeitstag steht an im Hause Feierdaach. Der muss gut geplant werden. Schließlich will man sich bei Familie und Freunden nicht blamieren. Natürlich kommt es zu komplizierten Situationen und kommunikativen Verwirrungen.

Am Freitag, 25. April, 19 Uhr, bringt die „Die Herrenkapelle“ die wilden Zwanziger auf die Bühne. Reiner Möhringer (Gesang, Klarinette, Saxofon, Geige) und Uli Kofler (Klavier, Gesang, Komposition) bieten eine funkelnde Zeitreise. „Mit einer Mischung aus Persiflage, hoher Musikalität und Charme gewinnen sie die Herzen der Zuschauer im Sturm“, schreibt die Berliner Zeitung.

Info

An jedem Abend gibt es ein Drei-Gänge-Menü zum Preis von je 79 Euro. Info- und Tickethotline unter 06323 / 94 24-0.