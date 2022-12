Die Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes in der Kellereistraße 4 in St. Martin macht weiter Fortschritte. Die Gemeinde hat das historische Anwesen gekauft, um einen Durchgang von der Alten Kellerei zur Emserstraße anzulegen und zusätzliche Räume gegenüber der Alten Kellerei zu schaffen. Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand der Arbeiten. Die Sanierungsfortschritte seien auch von außen zu erkennen. So sei der Abstellraum auf der südlichen Seite des Gebäudekomplexes durch ein großes, klappbares Tor verschlossen worden. Im nördlichen Bereich werde die Aufbereitung der Türen sowie des Bodenbelags im Obergeschoss und der Treppe fortgeführt. Für Januar hat die beauftragte Firma nach Glasers Angaben den Einbautermin für die Sanitäranlagen zugesichert. Die Türen für die Sanitärräume befinden sich bereits auf dem Speicher der Alten Kellerei.