Wie im Vorjahr hat sich die Gemeinde Altdorf pandemiebedingt auch in diesem Jahr dazu entschieden, die Weinkerwe am 3. Septemberwochenende in der gewohnten Weise abzusagen. Doch ganz ausfallen muss das Fest nicht, da einige Altdorfer Vereine coronakonforme Aktionen anbieten. So beginnt der SV Altdorf-Böbingen am Freitag, 17. September, 19.30 Uhr, mit einem Kerwespiel gegen den VFL Duttweiler. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr lädt für Samstag, 18. September, 17 bis 20 Uhr, zum „Spießbraten to go“ am Feuerwehrhaus ein. Von 16 bis 20 Uhr bietet der Förderverein der Gäuschule in der Gäuhalle einen „Crêpes to go“-Verkauf mit herzhaften und süßen Crêpes an. Am Kerwesonntag, 10.30 Uhr, lädt die Kirchengemeinde zu einem ökumenischen Kerwegottesdienst mit Pfarrer Jens Dölschner, Pfarrer Hermann Mazciol und dem Posaunenchor Altdorf in die Altdorfer Kirche ein. Die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins der Ortsgruppe Altdorf-Böbingen treffen sich ab 11 Uhr zum Kerwe-Weißwurstessen im Hof von Familie Lauer. Die Landfrauen sind am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr im Foyer der Gäuhalle mit einem Kuchen-Verkauf präsent, bei günstiger Witterung hat das Landfrauen-Café auf der Gäuhallen-Terrasse geöffnet. Zu den Abholzeiten am Samstag und Sonntag wird es auch einen Süßwarenstand geben.