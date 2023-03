Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lastwagenfahrer sorgen dafür, dass auch in der Corona-Krise Waren auch in die Südpfalz gelangen – so können beispielsweise die Regale im Supermarkt bestückt werden. In ihrem Alltag fehlt es aber an Schutzmaßnahmen und Wertschätzung. Was Lkw-Fahrer Heino Büch aus Herxheim in diesen Tagen so erlebt.

Keine Staus, keine unfallbedingten Sperrungen – Heino Büch hat in diesen Tagen oftmals freie Fahrt. Der Herxheimer ist seit rund 30 Jahren Berufskraftfahrer. Auch für