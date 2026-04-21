Die Gaumenfreunde stellen sich neu auf. Der Cateringbetrieb aus Edenkoben wird keine Hochzeiten und andere privaten Feten mehr begleiten. Dafür übernimmt man neue Aufgaben.

Alexander Kurz und seine Frau Nadine haben aus betriebswirtschaftlicher Sicht mehrere Standbeine. Seit der Eröffnung des Wirtshauses am Deutschen Tor in Landau Ende vergangenen Jahres sind die Eheleute mit ihrer rund 100-köpfigen Belegschaft dreigleisig unterwegs: Neben dem Gastronomiebetrieb in Landau nennen sie das Prinzregent in ihrer Heimatstadt Edenkoben ihr Eigen. Und mit dem Cateringbetrieb Gaumenfreunde tourt vor allem der Familienvater durch das Bundesgebiet. Nun aber passen sie ihre Strategie etwas an.

Mit den Gaumenfreunden werden sie künftig keine privaten Veranstaltungen mehr annehmen. Das trifft vor allem Hochzeitspaare oder Geburtstagskinder, die sie bislang für ihre Feiern gebucht hatten. Für dieses Jahr hatten sie in diesem Bereich rund 100 Events im Kalender stehen, die sie durch die Neuausrichtung abgesagt haben. Mehrere Gründe hätten sie zu dieser Veränderung bewogen, erklärt Kurz. So hätten zwei Köche Gefallen daran gefunden, im Wirtshaus am Herd zu stehen, statt auf Achse zu sein. Wichtiger ist aber die Tatsache, dass der Aufwand, den man für die Organisation der Feste betreibe, inzwischen so groß sei, dass er in keinem gesunden Verhältnis zum Ertrag stehe.

Kurz: „Zu viele Absprachen im Vorfeld“

„Eine Hochzeit beispielsweise wird von langer Hand geplant. Es werden gerne auch mal 40 oder 50 E-Mails verschickt, um alle Wünsche und Veränderungen zu besprechen“, erklärt Alexander Kurz. Trotz der Absprachen können am Ende die Verantwortlichen mitunter den Überblick verlieren. „Dann ist es auch mal vorgekommen, dass die Braut mit der Speisenauswahl nicht glücklich war. Sie hatte ein Gericht vermisst, das sie zwar zuvor selbst storniert, aber dann vergessen hatte.“

Zum Vergleich: Um auf einem Fest mit einem Stand vertreten zu sein, werden zuvor nur vier oder fünf Mails verschickt. Und der Ertrag sei am Ende größer als auf einer privaten Fete. „Auf dem Fest können wir besser kalkulieren. Dann kann es sein, dass wir beispielsweise tausend Bratwürste für je vier Euro mit einer Handvoll Mitarbeiter verkaufen. Für eine Hochzeit dagegen müssen wir die Speisen teils zwei Tage im Voraus vorbereiten, was Personal bindet und damit ins Geld geht.“ Zumal auch die Planung herausfordernder sei. „Wenn auf einer Hochzeit mit 50 Gästen gerechnet wird, für die auch Rinderfilet gewünscht wird: Wie viele Portionen werden dann reichen?“ Dreißig könnten zu viel sein. Hat man umgekehrt zu wenig einkalkuliert, wird der Ärger darüber groß sein. „Wir sind zwar groß genug, um Veranstaltungen mit Tausenden Besuchern zu managen, aber doch nicht so groß, um nebenbei auch solche kleineren Geschäfte zu machen.“

Gaumenfreunde-Chef: „Alles aus einer Hand“

Beibehalten werden die Firmenfeiern. Und: Alexander Kurz hat einen neuen Markt für sich entdeckt. Er wird künftig mit den Gaumenfreunden Feste organisieren. Heißt: Der Betrieb kann nicht mehr allein wegen des Caterings oder der Technik gebucht werden, sondern er übernimmt auch gleich die restlichen Aufgaben. „Wir haben den Vorteil, dass wir alles aus einer Hand bieten können, neben dem Wissen auch die Ausstattung haben“, erklärt Kurz.

Die Gaumenfreunde, deren jährlicher Umsatz bislang im einstelligen Millionenbereich liegt, möchten also künftig auch wie eine Agentur auftreten – mit dem Unterschied, dass sie nicht zwischen Veranstalter und den Akteuren vermitteln, sondern für einen festen Preis die Feier auf die Beine stellen. So wird der Betrieb erstmals das Oktoberfest der Stadt Germersheim organisieren.

Im Wirtshaus in Landau wird sich derweil auf einen speziellen Sommer vorbereitet. Es ist nicht nur die erste warme Jahreszeit, die man an Ort und Stelle erlebt. Da im Juni auch die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, plant man zusammen mit den Nachbarn, der Bar Bengels und dem Burgerladen Bagage, ein Public Viewing am Deutschen Tor.