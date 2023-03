Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle finden die neue Vorfahrtsregel gut. Sogar die Unfallzahlen sind gesunken. Dass das Rad nun wieder zurückgedreht wird, ist Unsinn.

Wer zu Stoßzeiten aus Richtung Landau in die Kurstadt fahren will, wird sich bald wieder gedulden müssen. Demnächst wird sich der Verkehr an der Einmündung der Landauer Straße in die