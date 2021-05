Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat sich zum gestern erschienenen Artikel „Ohne Original geht gar nichts“ gemeldet. Keine Sorge, es ist laut Kreis „alles korrekt und informativ dargestellt“. Aber: es scheinen sehr viele Menschen beim Gesundheitsamt Südliche Weinstraße anzurufen, da Bildauswahl und -unterzeile missverständlich sein könnten, meint die Behörde. Deshalb bitten sie uns, folgenden Text abzudrucken:

„Im Gesundheitsamt Südliche Weinstraße haben sich am Freitag, 21. Mai 2021, zahlreiche Personen telefonisch und persönlich gemeldet, weil sie einen Impfpass abholen wollten. Offenbar gab es als Reaktion auf die Berichterstattung der Rheinpfalz an diesem Tag das Missverständnis, dass Impfausweis-Vordrucke im Gesundheitsamt bereit lägen. Dem ist nicht so. Das Gesundheitsamt hat keine Impfausweis-Vordrucke. Das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße händigt ebenfalls keine Impfausweise aus, sondern trägt nur die Impfung in den Impfausweis ein. Sollte der Impfausweis zur Impfung nicht dabei sein, wird die Impfung in ein Einlegeblatt eingetragen. Ein weiteres Missverständnis lag bei den vorstelligen Personen vor bezüglich der Gültigkeit des Impfausweises. Der Impfausweis beziehungsweise das entsprechende Einlegeblatt („Impfbescheinigung“) im Original ist selbstverständlich gültig. Wie im Bericht dargestellt können die Verwaltungen und das Impfzentrum lediglich keine beglaubigten Kopien von Impfausweisen oder dem Einlegeblatt anfertigen.“

Gern geschehen.