Im Gegensatz zu anderen Kommunen in der Südpfalz wird es in Edenkoben kein schnelleres Internet geben. Weil nicht genügend Haushalte den Breitbandausbau wünschen, zieht sich die Deutsche Glasfaser zurück. Für die Verantwortlichen kommt das aber nicht überraschend.

In Edesheim wird bereits gearbeitet, in Schweigen-Rechtenbach steht das Tiefbauunternehmen in den Startlöchern, und in Albersweiler soll es möglichst bald grünes Licht geben: