Im Stiftsgut Keysermühle überschlagen sich die Ereignisse. Ein Caterer stand in den Startlöchern, nun aber ist er wieder aus dem Spiel. Und die Zukunft des Objekts? Ungewiss.

Wie schnell sich das Geschäft im Gastgewerbe ändern kann, das hat Magnus Zimmermann gerade dieser Tage erlebt. Kaum hatte es durch einen Artikel in der Pirmasenser RHEINPFALZ-Ausgabe die Runde gemacht, dass er neben seinem Stammsitz im Waldhotel Felsentor in Hauenstein künftig auch im Stiftsgut Keysermühle als Caterer zugegen sein wird, ist diese Geschichte schon nicht mehr aktuell. Die Publikation des Artikels Anfang dieser Woche hat sich zeitlich mit den neuen Entwicklungen im historischen Objekt im Landeckdorf überschnitten, die sich Ende April abgezeichnet hatten. Das berichtet Agnes Cornet, die die Immobilie kaufen und bewirtschaften wollte.

Cornet war unter der bisherigen Betreiberin des Naturhotels und des dazugehörigen Tagungshauses und Restaurants, der Stiftsgut Keysermühle gGmbH, in leitender Position tätig. Nach einigen Krisen und gescheiterten Erweiterungsplänen wurde der Betrieb im Hotel-Restaurant Ende vergangenen Jahres allerdings eingestellt. Wenig später wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es konnte auch deshalb nicht kostendeckend gearbeitet werden, weil Personal, das zuvor auf der Burg Landeck für den Betrieb der Schänke eingestellt war, im Restaurant untergebracht werden musste. Weil es mit dem Landeckverein, dem Pächter der Burgschänke, Differenzen wegen einer Personalie gab, wurde das geschäftliche Verhältnis beendet.

Insolvenzverwalter ist Olaf Spiekermann. Er betont gegenüber der RHEINPFALZ, dass die Immobilie, die die Gesellschaft nur gemietet hatte, von diesem Prozess unberührt sei. Sie ging zurück an die Eigentümerin und Vermieterin, die Bürgerstiftung Pfalz.

Schwierige Suche nach neuem Eigentümer

Hauptakteurin ist Christiane Steinmetz. War sie doch Geschäftsführerin der Stiftsgut Keysermühle gGmbH und gleichzeitig Vorsitzende der Bürgerstiftung Pfalz – und damit die Ansprechpartnerin für Kaufinteressenten. Steinmetz hat ihre Zelte in der Südpfalz mittlerweile abgebrochen. Sie wollte mit ihrer Bürgerstiftung und der Genossenschaft Zukunftsdorf – die dritte Institution mit Steinmetz an der Spitze – an einem anderen Flecken glücklich werden, nachdem ihre gewünschte Erweiterung der Keysermühle nicht zustande kam. Für eine Stellungnahme ist sie nicht zu erreichen, weder auf der zuletzt bekannten Mobilfunknummer noch auf den Festnetznummern, die auf den Webseiten der Bürgerstiftung und des Zukunftsdorfes angegeben sind. Letztere wurde einst gegründet, um Wohnprojekte realisieren zu können.

Der nun misslungene Verkauf der Keysermühle ist ein weiteres Kapitel einer Geschichte, die Ende 2024 ihren Anfang nahm. Damals wurde bekanntgegeben, dass die Bürgerstiftung ihren Sitz von Klingenmünster in den Donnersbergkreis verlegen wird und in diesem Zuge nach einem neuen Verantwortlichen sucht. Ein neuer Geschäftsführer wurde zwar zwischenzeitlich gefunden, aber weil es dann doch nicht passte, wurde ihm gekündigt, noch bevor er sich der Öffentlichkeit vorstellen konnte. Es misslang dann auch noch die zweite Idee, die Gesellschaftsanteile an einen anderen karitativen Träger zu übergeben. So wurde zuletzt im dritten Anlauf versucht, die Immobilie zu verkaufen. Und Cornet hatte Interesse.

Pop-up für Frühjahr geplant

Die Südwestpfälzerin wollte mit einer neuen GmbH den Betrieb wieder hochfahren. Doch aus diesen Plänen wird nichts. Mehrere Faktoren hätten zu der Entscheidung beigetragen, sagt Cornet. Unter anderem habe es mit dem Kredit nicht geklappt. Als Kaufsumme sei ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag im Gespräch gewesen.

Das Scheitern des Neustarts in der Keysermühle hat nun Folgen für Magnus Zimmermann. Er ist wieder aus dem Spiel, in das er durch die Bekanntschaft mit Cornet erst vor Kurzem gekommen war. Der 39-Jährige hatte angedacht, im Frühjahr in der Südpfalz Fuß zu fassen: mit einem gastronomischen Gastspiel, neudeutsch Pop-up genannt. Anschließend wollte er das Restaurant für Veranstaltungen bespielen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein dauerhafter Betrieb wieder möglich ist. Ab dann hätte er im Hintergrund die Produktion übernommen – so lautete der Plan.

Was passiert mit der Belegschaft?

Mit Steinmetz habe er, Zimmermann, nie gesprochen. Wie es sich für einen Gastronomen gehöre, habe er die Geschichte aber schon abgehakt. Das Geschäft sei so schnelllebig, dass er sich nicht lange damit aufhalten könne. Immerhin sei es ihm gelungen, Brautpaaren, deren Feste im Stiftsgut in Klingenmünster bereits terminiert waren, eine Alternative bei sich in Hauenstein bieten zu können. Auch habe er drei Mitarbeiter übernehmen können, die noch unter der Regie von Steinmetz in Klingenmünster tätig waren und nicht wussten, ob und wie es für sie weitergeht. Eine Fachkraft komme aus dem integrativen Bereich, mit dem sich das Stiftsgut stets geschmückt hatte. Darauf deutete allein schon das kleine, vorangestellte g in der gGmbH hin. Das drückt nämlich aus, dass man als gemeinnütziger Betrieb Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. Der nette Nebeneffekt für den Betrieb, in dem ein größerer Anteil der Belegschaft aus diesem Personenkreis kam: Das Land bezuschusste die Personalkosten.

Zwei ehemalige Beschäftigte seien noch auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive, erklärt Cornet. Betroffen seien ein Hausmeister und eine Dame, die unter anderem Kuchen gebacken hat. Ihnen beiden wolle sie helfen, einen neuen Job zu finden. Sie selbst sei schon woanders untergekommen, sie habe eine neue Anstellung gefunden, sagt Cornet.