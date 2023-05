Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verletzte Tiere werden den Mitarbeitern des Ordnungsamtes häufiger gemeldet. Dass ein flugunfähiger Bussard auf den Gleisen beim Bahnhof in Bad Bergzabern gerettet werden muss, ist dann aber schon die Ausnahme. Zunächst sieht alles nach einem Happy End aus. Aber das Schicksal will es anderes.

Eine Passantin entdeckte am Mittwoch vergangener Woche den verletzten Greifvogel. Er lag flugunfähig auf den Gleisen. Die Frau rief die Polizeiinspektion in der Kurstadt an. Die Beamten wiederum