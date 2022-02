Für den Anbau der Kindertagesstätte wird der Gemeinde einem Zuschuss seitens des Kreises SÜW von 58.100 Euro gewährt. Der Antrag auf Landeszuschuss wurde mit der Begründung abgelehnt, dass alle hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel ausgeschöpft seien.

Die Maßnahme konnte auch nicht priorisiert behandelt werden, da keine zusätzliche Gruppe gebaut wurde. Von einem Fachanwalt des Gemeinde- und Städtebundes wurde daher von einer Klage gegen das Land abgeraten. Darüber informierte Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG) den Ortsgemeinderat.

Die Arbeiten zum Anbau der Kita stehen aber kurz vor dem Abschluss. In dieser Woche werden die Innentüren eingebaut. Der Wickeltisch steht schon. Die Möbel werden in circa vier Wochen angeliefert. Das Kinderwarmbuffet, in dem die Spiesen bereitgestellt werden, wurde für rund 3.350 Euro bei der Firma Joseph und Joseph aus Landau bestellt. Die Zaunbauarbeiten im Außengelände und auf dem Spielplatz wurden durch die Firma Avci aus Bensheim für rund 6.250 Euro durchgeführt. Bei entsprechender Witterung wird abschließend die Raseneinsaat durch die Firma ALM aus Hainfeld erfolgen.