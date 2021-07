Die Ortsgemeinde Dernbach lädt zur Feier der Dernbacher Keerschehooge-Kerwe in den Gaststätten am Wochenende, 17. und 18. Juli, ein.

Der Gemeinderat hatte in seiner letzten Sitzung entschieden, aufgrund der Bestimmungen zur Corona-Pandemie die Kerwe nicht wie sonst üblich zu feiern. „Ganz ausfallen lassen wollen wir diese Traditionsveranstaltung aber auch nicht. Schließlich können wir durch die Kerwe in den Gaststätten auch die Dernbacher Gastronomen unterstützen“, teilt Ortsbürgermeister Harald Jentzer mit.

Der Kerwegottesdienst findet am Kerwesamstag um 18 Uhr im Freien vor der protestantischen Kirche statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Auch ist der Platz groß genug, dass alle an dem Kerwegottesdienst teilnehmen können. Nach dem Gottesdienst wird der Kerwebaum in der Forststraße von den Gemeinderäten gestellt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Michael Kögel mit seiner Drehorgel. Die Gemeinde lädt anschließend alle zu Freigetränken ein. Die katholische Kirchengemeinde lädt zur Eucharistiefeier mit Amt für Verstorbene am Samstag um 18.30 Uhr in die katholische Kirche ein. Maximal 22 Personen können mit vorheriger Anmeldung an dem Gottesdienst teilnehmen.

Die Gaststätte Hahn hat eine spezielle Kerwe-Speisekarte kreiert. Das Restaurant Schneider bietet die üblichen Köstlichkeiten an. Auch das Dernbacher Haus hat über die Kerwe geöffnet. Ab 15 Uhr spielen am Kerwesonntag die „Pälzer Polkabuwe“ mit Jochen Schnepf.