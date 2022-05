Die Stadt Landau gab in einem kürzlich erschienenen RHEINPFALZ-Artikel an, kein großes Problem mit streunenden Katzen zu sehen. Der Verein Streunerpfoten Südpfalz hält dagegen und pocht weiter auf eine Kastrationspflicht.

Als Reaktion auf den RHEINPFALZ-Artikel „Kastrationspflicht für Katzen?“ vom 24. Mai hat der Streunerpfoten Südpfalz mit einem Schreiben Stellung zur Position von Stadt- und Kreisverwaltungen genommen. Im Artikel wurden die Forderungen von Tierschützern und Tierärzten, allen voran dem Streunerpfoten Südpfalz, nach einer Katzenschutzverordnung und damit einer Kastrationspflicht in den Verwaltungsgebieten der Stadt Landau, Südliche Weinstraße und Germersheim beschrieben. So soll die unkontrollierte Vermehrung von Streunerpopulationen eingedämmt und Tierschützern Rechtssicherheit bei der Versorgung von Fundtieren gewährt werden.

Die Aussage der Stadt Landau, für die Festlegung einer Katzenschutzverordnung müssten über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Daten gesammelt werden, die eine „hohe Anzahl an freilebenden Katzen im Stadtgebiet“ belegen, sei nicht richtig, erwidert der Verein. „Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat dazu schon 2017 klargestellt: Es reicht die Existenz dieser Populationen“, heißt es in dem Schreiben. In der Drucksache 18/11890 des Deutschen Bundestages gibt das Ministerium an: Es wurde „problematisiert, dass der Bestand wildlebender Katzen erst numerisch erfasst werden müsse, um ab einer kritischen Anzahl Maßnahmen ergreifen zu können. Aus Sicht des Ministeriums besteht eine derartige Pflicht nicht.“

Freundliche Bitten zwecklos

Zur Aussage der Stadt, ein Streunerproblem würde nicht von der breiten Bevölkerung an sie herangetragen, äußert sich der Streunerpfoten Südpfalz: „Muss so ein Problem erst so groß werden, dass die halbe Einwohnerschaft das Problem an die Stadt heranträgt?“ Streunerpopulationen lebten in Industrie- und Randgebieten, wo sie für die Bevölkerung nicht sichtbar seien. Zudem verweist der Verein auf die zahlreichen Unterschriften von Tierärzten, Vereinen und Einzelpersonen, die im Rahmen einer Petition und eines offenen Briefs gesammelt worden seien: „Ist das keine Bevölkerung?“

Die Stadt und die Landkreise ruhten sich auf der jahrelangen Arbeit der Tierschutzvereine aus, die schon lange Streuner einfingen und kastrieren ließen. „Meist finanziert aus Spendengeldern – von der Bevölkerung.“ Eine Katzenschutzverordnung bringe nur Vorteile und binde weder Kosten noch Personal, da sie nicht aktiv kontrolliert werde. „Wenn sie aber da ist, kann sie genutzt werden, um einen rechtlich einwandfreien Rahmen für Tierschutzvereine zu schaffen und bei Bedarf uneinsichtige Katzenhalter mit Nachdruck zu einer Kastration zu bewegen.“ Freundliche Bitten würden diese Halter nicht überzeugen. Sowohl die Stadt als auch der Kreis Südliche Weinstraße und Germersheim hatten angegeben, Katzenhalter durch öffentliche Appelle zur freiwilligen Kastration ihrer Tiere bewegen zu wollen.

Forderung nach persönlichem Gespräch

Der Verein appelliert an die verantwortlichen Politiker: „Bitte tun Sie als gewählte Vertreter des Volkes alles, was in Ihrer Macht steht.“ Man hätte sich über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch aus den Reihen der Politik gefreut. „Leider hat uns diese bisher nicht erreicht.“ Der Verein halte ein Gespräch mit allen örtlichen Tierschutzvereinen in den Kommunen für hilfreich, um das Vorhandensein des Problems aus der Erfahrung zu belegen.