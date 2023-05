Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein Krimi. Lange wechselt die Führung ständig zwischen Kathrin Flory und Matthias Neufeld hin und her. Erst als der letzte Stimmbezirk ausgezählt ist steht fest: Die Sozialdemokratin wird Verbandsbürgermeisterin in Bad Bergzabern.

„Wieso brauchen die denn so lange zum Auszählen?“ Zwischen 18.30 und 19 Uhr ist das der wohl meistgesagte Satz im proppenvollen Foyer des Schlosses. Fingernägel kauen ist