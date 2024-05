Der Starkregen der vergangenen Tage hat auch – wenn nicht ganz so heftig wie in der Südwestpfalz und im Saarland – im Kreis SÜW seine Spuren hinterlassen.

Der Starkregen der vergangenen Tage hat auch im Kreis SÜW seine Spuren hinterlassen. Wie die Kreisverwaltung gestern mitteilte, mussten die Feuerwehren am Freitag und Samstag knapp 40 wetterbedingte Einsätze abarbeiten. „Zu größeren Schäden kam es dabei nicht, auch liegen keine Erkenntnisse über Personenschäden vor“, heißt es in der Mitteilung. Der Hochwasserstab der Kreisverwaltung sowie der Katastrophenschutz des Kreises hätten die Lage seit Donnerstag fortlaufend beobachtet und seien das ganze Wochenende über in engem Austausch mit den benachbarten Kommunen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) gestanden. Am Freitagabend habe der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele nach Rücksprache mit den betreffenden Wehren rund 50 Kräfte und zehn Fahrzeuge aus den Verbandsgemeinden Annweiler und Herxheim in den Kreis Südwestpfalz zur Unterstützung entsandt.

In letzter Sekunde verhindert werden konnte ein größerer Schaden in Edesheim. Wie Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreine berichtet, drohte am Freitagnachmittag der über die Ufer getretene Modenbach, die katholische Kita unter Wasser zu setzen. Im Bereich des Wasserspielplatzes in den Hinterwiesen sei es zu einer massiven Überflutung gekommen, die sich in der gesamten Breite des Spielplatzes in den Krebsbach ergossen habe. „Dank engagierter Nachbarn, die das Problem erkannten und sofort aktiv wurden, konnte das Schlimmste verhindert werden. Mit eilig herbeigeschafften Brettern, Jutesäcken und Schaufeln konnten, gemeinsam mit dem Bauhofteam, die Wassermassen kurz vor der Flutung des Kita-Gebäudes umgeleitet werden“, schreibt Schwedhelm-Schreiner. Insgesamt bleibt die Hochwasserlage in Teilen der Pfalz weiter angespannt, denn für die kommenden Tage sind erneut heftige Regenfälle angekündigt. Die RHEINPFALZ berichtet über das Unwetter in einem Liveblog.