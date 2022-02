Die Entscheidung ist gefallen: Die Kita St. Michael in Klingenmünster soll nicht erweitert, sondern gleich an anderer Stelle neu gebaut werden. Eine zentrale Frage muss allerdings noch geklärt werden.

Die katholische Kita in Klingenmünster besteht nur noch auf Zeit. Auf Beschluss des Gemeinderates sollen die pädagogischen Fachkräfte und die Kinder ein neues Domizil erhalten. Eine zentrale Frage muss aber noch geklärt werden: An welchem Standort der Neubau entstehen soll. Innerorts gibt es zwar so einige Lücken, viele Grundstücke sind allerdings in privater Hand. Die Verwaltung soll nun prüfen, welches Grundstück überhaupt infrage kommt.

Zu wenig Platz in der Küche

Die bestehende Kita hat zu wenig Platz, um die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes umsetzen zu können. Seit Sommer vergangenen Jahres sind die Verantwortlichen im Land angehalten, für alle Kinder eine siebenstündige Betreuung am Stück sowie eine Verpflegung am Mittag sicherzustellen. Um alle 65 Mädchen und Jungen mit Essen versorgen zu können, welche die Einrichtung derzeit besuchen, müsste die Küche größer sein. Das hatte Kita-Leiterin Heike Pfaff bereits im Vorfeld gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Ortsbürgermeisterin Kathrin Flory (SPD) berichtet auf Anfrage: „Wir brauchen zusätzlich mindestens 86 Quadratmeter für die Küche, einen Schlaf- und Personalraum.“ Ein Umbau im bestehenden Gebäudekomplex in der Straße Im Stift 15, in dem ein Haus unter Denkmalschutz stehe, gestalte sich vermutlich schwierig. Was aus dem Objekt einmal nach dem Auszug der Kita werden dürfte, obliegt laut Flory der katholischen Kirche, die Eigentümerin des Gebäudes sei.

Wie viele Gruppen sollen betreut werden?

Eine erste Kostenschätzung für beide Varianten, sowohl für Umbau und Sanierung als auch Neubau, lag bereits auf dem Tisch. Rund 1,6 Millionen Euro würde ein Neubau kosten, von 800.000 Euro bis 1,1 Millionen Euro gingen die Schätzungen für die Sanierung der derzeitigen Kita. „Es ist viel Geld, aber wir müssen in die Zukunft investieren“, betont Flory. Gespräche mit dem Träger seien vor der Entscheidung des Rats bereits geführt worden. Dabei stand die Kirche einem Neubau offen gegenüber, wie Flory mitteilt.

Das neue Domizil soll drei Gruppen beherbergen – mindestens. Nach Angaben der Ortschefin soll geprüft werden, ob nicht gleich eine weitere Gruppe mit eingeplant wird. Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde mit einem Neubaugebiet liebäugelt, somit langfristig mehr Familien im Dorf leben könnten. Zudem werden in der katholischen Kita schon jetzt Kinder von Beschäftigten des Pfalzklinikums betreut. Berücksichtigt werden sollten auch die Kapazitäten in der protestantischen Kita im Ort, sagt Flory.