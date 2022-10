16 Katholische Öffentliche Büchereien im Bistum Speyer feiern runde Jubiläen, darunter befinden sich auch Einrichtungen aus der Südpfalz.

1922 war für die Büchereiarbeit im Bistum Speyer ein besonderes Jahr. In mehr als 50 Orten wurden damals neue kleine „Volksbüchereien“ gegründet. Diese Einrichtungen haben seitdem einige Umbrüche überstanden und sich weiterentwickelt. Wie das Bistum in einer Presseerklärung mitteilt, feiern in diesem Jahr 16 katholische Büchereien ihr 100-jähriges Bestehen. Darunter sind auch die Büchereien in Annweiler, Arzheim, Hatzenbühl, Jockgrim und Leimersheim.

Einige Büchereien im Bistum sind teilweise noch älter. Bereits in den 1870er-Jahren konnten unter anderem in Herxheim, Maikammer und St. Martin sowie anderen Orten Bücher ausgeliehen werden.

Hundert Jahre Büchereiarbeit bedeuten: Gründung 1922 in wirtschaftlich unruhigen Zeiten als „Volksbüchereien“, um Bildung für alle zu ermöglichen. Es folgte die Schließung der „Pfarrbüchereien“, die nur noch religiöse Bücher anbieten durften, während der Zeit des Nationalsozialismus. Wiedereröffnungen gab es ab 1946, einen Aufschwung in den 1950er-Jahren. In den 1970er-Jahren begann eine Öffnung in die Gesellschaft. Als „Katholische Öffentliche Büchereien“, die offen für jedermann sind, bemühten sich die Verantwortlichen um ein breites niedrigschwelliges Angebot. Es folgte eine kontinuierliche Weiterentwicklung in die heutigen digitalen Zeiten.

Heute gibt es im Bistum Speyer noch 104 Katholische Öffentliche Büchereien, in denen sich rund 800 Ehrenamtliche engagieren.