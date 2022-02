Wetter- und Hochwasserwarnungen nehmen im Katastrophenschutz eine zunehmend hohe Bedeutung ein. Deshalb hat das Referat Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zusammen mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) eine Fortbildung für Feuerwehr und Katastrophenschutz organisiert.

Über 30 Führungskräfte der Landkreise, kreisfreien Städte und Verbandsgemeinden in der Südpfalz sowie der Integrierten Leitstelle haben an der Fortbildung teilgenommen. Dabei ging es um den Leitstellenbereich Landau (Germersheim, Südwestpfalz, Südliche Weinstraße, Landau, Pirmasens, Zweibrücken). Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Schulung online statt. „Um die Katastrophenschutzeinheiten besser auf solche Ereignisse wie das Hochwasser im vergangenen Sommer vorzubereiten, wurde diese Schulung organisiert, die sich unter anderem mit Hochwasservorhersage und Warnungen, Hochwassergefahrenkarten und Starkregenhinweiskarten sowie einer Diskussion und konkreten Beispielen für die Südpfalz befasste“, erläutert Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jens Thiele.

Die Schwierigkeit bestehe darin, dass letztendlich alle Warnungen auf den Daten von über 20 Wettervorhersagen basieren, die alle mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten könnten, jedoch nicht zwangsläufig auch so eintreten wie prognostiziert. „Daher ist es wichtig zu wissen, auf welchen Grundlagen Warnungen erstellt werden und wie diese zu interpretieren sind“, so Thiele.

Hinweiskarten für Starkregen

Neben der Hochwasserfrühwarnung wurden von den drei Dozenten des LfU auch Karten- und Informationsquellen zur Prävention vorgestellt. Solche Hochwassergefahrenkarten geben Auskunft darüber, welche Gebiete überschwemmt werden und wo Schutzanlagen wie beispielsweise Deiche verlaufen. Starkregenhinweiskarten geben Hinweise, welche Ortsgemeinden von punktuellen Starkregenereignissen grundsätzlich gefährdet sind und wo diese bevorzugt zu Hochwasser oder Überschwemmungen führen. Auch sie sind ein wichtiges Mittel zur Prävention, da anhand dieser Karten zum Beispiel der Einsatz und Verbau von Sandsäcken, aber auch Evakuierungsbereiche festgelegt werden können.

„Die Rückmeldungen der Teilnehmer zu dieser Fortbildung sind äußerst positiv. Wir hoffen, dass die Wetter- und Gewässerkunde zukünftig auch verstärkt in die Ausbildung in den Führungslehrgängen an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz einfließt“, fasst Thiele sein Fazit zusammen.