Die 17. Kastanienprinzessin für das Trifelsland wird am Freitag, 8. Oktober, 18 Uhr, auf dem Keschde-Abend im Hohenstaufensaal in Annweiler gekrönt. Sie folgt auf Leonie I., die seit 2019 das Trifelsland und die Keschde würdig vertritt. Wie das Tourismusbüro mitteilt, wird dort zudem zum ersten Mal der Ehrenamtspreis der Verbandsgemeinde Annweiler vergeben. Es sollen Personen oder Vereine gewürdigt werden, die sich auf besondere Art und Weise für die Allgemeinheit und die Belange in der Verbandsgemeinde einsetzen. Die Pfälzische Weinprinzessin Denise Grauer führt durch den Abend. Zwischen den Programmpunkten bleibt Zeit zum Erzählen und Feiern, draußen und drinnen. Der Eintritt kostet 3 Euro, Karten gibt es im Büro für Tourismus unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de.