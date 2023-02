Der Kulturverein Freimersheim beginnt mit dem Kartenvorverkauf für die Krimi-Komödie „Ein gemütliches Wochenende“ von Jean Stuart. Auftakt ist am Sonntag von 13 bis 15 Uhr in der Frimarhalle, Hauptstraße 61. Ab dann sind die Karten donnerstags von 19 bis 20 Uhr an selber Stelle erhältlich. Tickets können ab Montag auch online unter www.theater-freimersheim.de erworben werden, telefonisch können sie unter der Rufnummer 0178 8032212 bestellt werden. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Premiere ist am Samstag, 25. März, um 20 Uhr in der Frimarhalle. Weitere Termine sind am 31. März, 1., 8., 14.,15., Sonntag, 23., 28. und 29. April. Die einzige Sonntagsvorstellung am 23. April beginnt bereits um 19 Uhr, alle anderen Vorstellungen jeweils um 20 Uhr.