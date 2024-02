Weiter geht's in der Veranstaltungsreihe „Glas, Gawwel und Gebabbel“ am Freitag, 8. März, 19 Uhr, in der Eismanufaktur Palatineis in Rhodt. Mit seinem Improvisationstheater wird laut Ankündigung Andreas Benkwitz dem Abend Dynamik verpassen. Karten kosten 20 Euro im Vorverkauf und sind in der Eismanufaktur erhältlich. Am 15. März, 19.30 Uhr, steht ein Gin-Tasting mit dem Weingut Heußler auf dem Programm. Karten sind im Vorverkauf für 45 Euro erhältlich.