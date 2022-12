Bei der Inthronisierung der neuen Faschingsprinzessin von Rinnthals „Häädsturre“ vor wenigen Tagen stolzierte auch ein bisher unüblich gewesener Prinz auf die Bühne, die Überraschung des Abends. Zum ersten Mal präsentieren die Rinnthaler Karnevalisten damit ein Prinzenpaar: Janette I. und Kai I.

Und die beiden Faschingshoheiten warteten auch noch mit einer zweiten Überraschung auf. Sie sind zwar Mitglieder, kommen aber von auswärts zu den „Häädsturre“. Janette Thienel ist in Hauenstein aufgewachsen und wohnt auch dort gemeinsam mit ihrem Lebenspartner. Kai Höflinger, gebürtiger Neustadter, ist in Gommersheim zu Hause. Trotz der großen Distanz zueinander kennen sich die beiden schon seit etlichen Jahren. Kai ist Janettes Schwager. Im Gegensatz zu Janette mit ihren 39 Jahren ist Kai 13 Jahre jünger, nämlich 26 Jahre alt. Janettes Kontakt zu den Rinnthaler Fasnachtern entstand vor etwa zehn Jahren durch ihre Tante Monika Hafner, die damals Vereinsvorsitzende war und daneben als Co-Trainerin die Kindertanzgruppe betreute. Zur Vollständigkeit der Gruppe brauchte sie noch eine Tänzerin. Sie fragte daher bei Janette an, ob deren dreieinhalbjähriges Töchterchen Sophie zur Verfügung stehen könne. Selbstverständlich war Janette einverstanden. Seither gehören Mutter und Tochter zum Verein der „Häädsturre“ und fühlen sich dort sehr wohl. Vor drei Monaten wurde Janette sogar Vorsitzende des Vereins und löste somit ihre Tante ab, die fortan das Amt der Sitzungspräsidentin versieht. Tochter Sophie ist mittlerweile 14 Jahre alt, war schon Kinderprinzessin und trainiert bereits die Kleinsten bei den Garden, die Zwei- bis Fünfjährigen. Ihr Schwesterchen, die sieben Jahre alte Soraya, ist der Narretei ebenfalls schon zugetan.

Keiner rechnet mit Kai I.

Einmal Faschingsprinzessin zu werden, hatte Janette Thielen dem Verein seit 2020 zugesagt. Doch bekanntlich fielen die Kampagnen der vergangenen beiden Jahre wegen Corona aus. Nun aber hat es geklappt. „Das war schon spannend“, erzählt Janette von der Inthronisierung. Niemand im Publikum habe mit Kai gerechnet. Der Saal im Bürgerhaus war etwas verdunkelt worden. „Ich wurde in meinem Ornat herein- und auf die beleuchtete Bühne geführt. Die Menge jubelte mir zu. Dann lief im Prinzengewand Kai herein, sprang zu mir hinauf und stellte sich dazu. Das war ein Toben im Saal!“

Im bürgerlichen Leben geht das Prinzenpaar unterschiedlichen Berufssparten nach. Janette ist gelernte Hotelfachfrau. Vor zehn Jahren hat sie die Frühstücksleitung im Jugendstilhotel Trifels in Annweiler-Bindersbach übernommen und arbeitet dort auch in der Rezeption. Sie kocht, backt und liest gerne. Neben der Vorstandsarbeit leitet sie bei den „Häädsturre“ auch das Training des Männerballetts. Dort tanzt Kai mit. Er ist „ein netter, junger Mann“, beschreibt ihn Janette, „eher ein häuslicher Typ, der gerne kocht.“ Kais große Leidenschaft ist der Fußballverein in Lachen-Speyerdorf, wo er das Tor hütet. Beruflich ist er im Vertrieb eines großen Markts für Baustoffe in Karlsruhe beschäftigt.