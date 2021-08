In Landau entbrannte vor einer Woche eine Diskussion, weil eine alte Blutbuche für ein Bauprojekt weichen muss, da ereilte uns auch aus Annweiler die Meldung, dass die Fällung eines kapitalen Baums ansteht. Allerdings sind die Hintergründe hier andere.

Im Gegensatz zum Landauer Fall kam die Information über die Fällung nicht erst auf unsere Anfrage, sondern als Ankündigung von der Stadt. Und in der Trifelsstadt macht der Baum auch keinem Wohnhaus Platz, sondern er muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Die Schwarzerle, die im Bereich der Queich in der Straße „Am Bangert“ steht, müsse gefällt werden, weil sie abgängig sei, erklärt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Sprich: Das Kronenholz des Baumes, dessen Stamm einen Durchmesser von 90 Zentimetern habe, sei zu großen Teilen abgestorben und drohe herabzustürzen und Fußgänger zu verletzen.

Dass eine baldige Fällung notwendig sei, sei von drei Stellen geprüft worden, berichtet Seyfried, der aber noch keinen genauen Termin dafür nennen kann, weil die zuständigen Sachbearbeiter bei der Verwaltung aktuell in Urlaub seien. Mit der Erstellung des Baumkatasters, das die Stadt Annweiler gerade in Angriff nimmt, habe diese Fällung nichts zu tun. Damit werden alle Bäume auf öffentlichen Flächen erfasst und überprüft. Weitere Fällung seien derzeit nicht vorgesehen, es gehe nur um jene Schwarzerle. Im Gegenzug seien Ersatzpflanzungen an geeigneten Stellen im Stadtgebiet vorgesehen. Wo genau und welche Bäume gepflanzt werden, stehe ebenfalls noch nicht fest, so Seyfried.