ESSINGEN. Die SPD-Fraktion im Essinger Gemeinderat will aus dem Investitionsstock des Landes Mittel für Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen am historischen Rathaus beantragen. Das sieht jedenfalls ein Antrag vor, den die Sozialdemokraten in der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten.

Grund sei die Tatsache, so Fraktionsvorsitzender Jürgen Mittag, dass die letzten Renovierungsmaßnahmen schon Jahrzehnte zurückliege. Die SPD will Planungen durchführen lassen, um festzustellen, wie die notwendigen Maßnahmen in den kommenden Jahren zeitlich gestaffelt ablaufen könnten. Bereits in den Haushalt eingestellt sind Gelder für die Dachstuhlsanierung.

Wie Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) auf Anfrage erklärte, ist man fraktionsübergreifend der Ansicht, dass weitere Maßnahmen dringend vonnöten sind. „Durch das Dach regnet es zwar noch nicht herein, aber es muss bald was passieren, keine Frage.“ Zu den Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen zählten auch Kosten für die Herstellung der Barrierefreiheit und sicher auch der Verbesserung des Brandschutzes. Gerade was die Barrierefreiheit angeht, sieht die Ortsbürgermeisterin Probleme, da es beispielsweise nicht möglich sei, an dem denkmalgeschützten Bau einen Aufzug anzubauen.

Der Rat werde sich weiter damit beschäftigen, welche Maßnahmen durchgeführt werden und wie Zuschüsse generiert werden können, so Volz.