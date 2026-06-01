Die Schulgemeinschaft des Evangelischen Trifelsgymnasiums Annweiler (TGA) kämpft weiter um den Erhalt der kirchlichen Trägerschaft, die ernsthaft in Gefahr ist. Nach Protestaktionen und einer großen Fahrrad-Demo im Vorjahr stieg am Montag ein Wetterballon empor. „Das war die letzte Aktion in der Strahlkraftkampagne“, erklärt Schulleiter Steffen Jung. „Wir senden unsere Wünsche nach oben.“ Die Aktion verbinde den naturwissenschaftlichen Zweig der Schule mit dem theologischen. Denn am Wetterballon ist eine kleine Kiste befestigt, in der Messgeräte und biologische Versuche verstaut sind. Etwa um zu testen, wie sich bestimmte Samen in 40 Kilometern Höhe – so hoch steigt der Wetterballon auf – verändern. Aktuell wichtiger sind aber die Karten mit Wünschen der Schüler, die ebenfalls am Ballon hängen. Der Tenor ist klar: Das Trifelsgymnasium soll in kirchlicher Trägerschaft bleiben. „Wir haben den Ballon losgelassen und schauen, was passiert“, sagt Jung. „Der Rest liegt jetzt in Gottes Hand.“ Die Entscheidung über die Zukunft des TGA fällt bei der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz am 11. Juni in Speyer.

In einer Kiste, die am Ballon hängt, sind wissenschaftliche Versuche verstaut. Foto: Iversen Die Schüler haben ihre Wünsche auf Karten geschrieben und an den Ballon gehängt. Foto: Iversen