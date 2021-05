Wer in Landau in Richtung Zentrum fährt, dem fallen die großen Augen auf, mit denen die Politiker von den Wahlplakaten herunterstarren. Da waren wohl ein paar Spaßvögel am Werk. Dass Wahlplakate beschädigt oder gestohlen werden, ist nicht neu. Die Parteien haben sich darauf eingestellt. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen zieht mit einer neuen Idee in den Kampf gegen den Vandalismus.

„Schatzi, schenk mir ein Plakat von Dir!“ – so nennen die Grünen ihr Angebot. Wer möchte, kann sich ein Plakat seiner Lieblingskandidatin oder seines Lieblingskandidaten bestellen, um sich im heimischen Wohnzimmer oder im Hobbykeller daran zu erfreuen.

In einigen Orten an der Südlichen Weinstraße sei vermehrt Vandalismus an und Diebstahl von Wahlplakaten beziehungsweise Ständern zu verzeichnen gewesen. Plakatständer seien zerstört oder die Plakate abgerissen beziehungsweise abgelöst worden. „Wir weisen darauf hin, dass die Zerstörung von fremdem Eigentum eine Straftat darstellt und zur Anzeige gebracht wird“, teilen die Grünen in einer Pressemitteilung mit.

Wahlplakat portofrei bis zu Haustür

Es scheine aber dort, wo die Plakatständer nicht zerstört, sondern gestohlen oder die Plakate abgelöst worden seien, eine neue Art von „Souvenirsammlern“ zu geben. „Ihnen gefallen die Konterfeis der grünen Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis Südliche Weinstraße und Landau anscheinend so gut, dass sie sich die Plakate mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Hause an die Wand hängen möchten.“ Der Vorstand der Grünen hat sich deshalb entschlossen, ein zusätzliches Kontingent von Plakaten zu ordern, um die begehrten Souvenirs jetzt für Liebhaber vorrätig zu haben. Für Sammler bestehe die Möglichkeit, die Plakate kostenfrei zu erwerben. Unter der E-Mail-Adresse plakatwunsch@gruene-suew.de können Interessenten die Plakate bestellen. „Sie werden dann portofrei bis an die Haustür geliefert“, versprechen die Grünen. Der Kreisverband bittet dafür im Gegenzug die Sammler, die geklebten Plakate nicht mehr zu entfernen.

Im aktuellen Landtagswahlkampf ist der Diebstahl von Plakaten bisher kein großes Problem. „Es gab bisher drei Anzeigen“, informiert Sebastian Burkhard, Sprecher der Polizeidirektion Landau. Parteiübergreifend – wohlgemerkt. Ein Fall war im Bereich der Polizeiinspektion Germersheim, einer in Landau und einer in Hochstadt. Auch Burkhard weist darauf hin, dass es sich bei der Beschädigung oder dem Entfernen von Wahlplakaten um Straftaten handele. „Aber diese Taten müssen erst einmal angezeigt werden, das ist bisher relativ selten passiert“, sagt Burkhard.