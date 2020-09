Die geplante Petition der Bürgerinitiative (BI) „Kein Erdöl aus Offenbach“ ist online. „Jeder kann uns mit seiner Stimme bei unserem Engagement unterstützen, eine Erdölförderung auf den Äckern vor Offenbach und an anderen Orten in Deutschland zu verhindern“, schreibt die BI in einer Presseerklärung.

Sie hat, wie berichtet, eine Petition an den Petitionsausschuss des Bundestags zur Änderung des Bergrechts eingereicht. Bürger können diese bis etwa Mitte Oktober online unter https://epetitionen.bundestag.de/ unterzeichnen. „Das veraltete und dringend überholungsbedürftige Bergrecht stellt die Rohstoffgewinnung stets über die Belange von Umweltschutz und Öffentlichkeit“, schreibt die BI. Die Petition fordert unter anderem, Umweltschutz und Öffentlichkeitsbeteiligung der Rohstoffgewinnung gleichzustellen sowie Mitsprache- und Klagerecht für Bergbaubetroffene. Damit die Petition öffentlich zur Beratung in den Bundesrat gelangen kann, benötigt die Bürgerinitiative ein Quorum von 50.000 Mitzeichnern, also 50.000 Stimmen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die BI bundesweit mit unterschiedlichen Bürgerinitiativen vernetzt, die in ähnlicher Weise von dem veralteten Bergrecht betroffen sind, wie es heißt.

Die BI plant auch für Sonntag, 10. Oktober, 14 Uhr, einen ökumenischen Erntedank-Gottesdienst auf jenem Feld bei Offenbach, von dem aus nach Erdöl gesucht werden soll. Thema des Gottesdienstes: „Wasser ist Leben“. „Das Thema Wasser ist sehr direkt mit dem Thema Erdölförderung verknüpft. Daher wollen wir auf unseren wertvollen Bodenschatz, nämlich das Wasser, aufmerksam machen“, heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss daran informiert die BI über das Thema Grundwasser, über Vorkommen und Entstehung, seine Nutzung, die Auswirkungen des Klimawandels und die Gefährdungen durch die Erdölförderung. Auch für junge Besucher gibt es ein Programm. Geplant sind Drachensteigen, Kürbisschnitzen und eine Malwerkstatt.

Wie berichtet, will ein Konsortium von einem Feld bei Offenbach aus nach Erdöl suchen. Sollte die Suche erfolgreich sein und sich der Rohstoff wirtschaftlich fördern lassen, ist eine Förderstätte geplant. Lastwagen würden das Öl von der Anlage zu einer Raffinerie transportieren. Die Gegner des Projekts fürchten deshalb nicht nur mehr Schwerverkehr in den umliegenden Orten, sondern sorgen sich unter anderem auch um die Reinheit und Qualität des Grundwassers. Ob das Konsortium das Projekt starten darf, wird das Bergbauamt entscheiden.