Wohl noch im Spätjahr soll damit begonnen werden, der Kaltenbach im Bereich zwischen dem Klima-Arboretum in Flemlingen und der Gemarkungsgrenze in Roschbach zu renaturieren. Dafür hat der Verbandsgemeinderat Edenkoben in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag an die Firma KS Bau und Grün aus Rhodt in Höhe von 116.864 Euro zu vergeben. Der Kaltenbach soll auf einer Länge von 600 Metern umgestaltet werden, wie die Verbandsgemeinde informiert. Beanstandet wird der gradlinige Verlauf des Gewässers in Betonschalen und dass es keinen natürlichen Abfluss des Wassers gibt. In dem betroffenen Bereich sei der Kaltenbach ökologisch unbedeutend, da es keinen Lebensraum für Gewässer Flora und Fauna gibt, heißt es auf Anfrage. Nach Angaben des Projektleiters, Bernhard Bäcker vom Fachbereich Bauen und Umwelt, werden im Zuge der Renaturierung das Betonprofil entfernt und der Uferbereiche abgeflacht. Durch Erdmodellierungen, Aufweitungen des Gewässerbettes, das Einbringen von Stammholz und Findlingen soll ein neues Gewässerbett geschaffen werden, das zum Spielen einladen soll. Erwartet wird eine 90-prozentige Förderung aus dem Programm Aktion blau plus.