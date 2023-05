Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit rund zehn Jahren plant die Landesregierung, die Verbandsgemeinde Hauenstein aufzulösen. Gegen den Willen des Großteils der Bevölkerung vor Ort. Nur die Älteren werden sich erinnern, dass die Verbandsgemeinde vor knapp 50 Jahren schon einmal gebeutelt worden war. Gerade erst gegründet, wurden ihr weite Gebiete schon wieder entrissen.

Die beabsichtigte Zerschlagung der Verbandsgemeinde Hauenstein wird in Ratssälen und an Stammtischen heiß diskutiert. Indes, vor 46 Jahren, zerschnitt die Landesspitze in Mainz schon