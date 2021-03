Das Kalmithaus bei Maikammer öffnet ab Sonntag die Bewirtung im Freien. Notwendig ist aber eine Reservierung sowie ein mitgeführter, negativer Corona-Schnelltest.

Das geht aus der Homepage des als GmbH geführten Hauses hervor. Um zu erfahren, ob eine Reservierung noch möglich ist, muss eine Mail gerichtet werden an reservierung@kalmithaus.de. Diese informiert per automatischer Antwort-Mail über freie Plätze. „Ich darf niemanden hineinlassen, der einfach so vorbeikommt“, verdeutlicht Gerd Waldschaks, Geschäftsführer der Gesellschaft. Wichtig sei auch, eine Testbescheinigung mitzubringen, die nicht älter als 24 Stunden ist. „Wir werden nicht testen“, so Waldschaks.

Häufig Müll entsorgt

Angeboten würden Getränke, auch Wein-Schorle, Kaffee und Kuchen sowie etwas Salziges zum Knabbern, aber keine warmen Gerichte. Die Gäste werden gebeten, keine eigenen Getränke oder Essen mitzubringen.

Auf Anfrage bestätigte Waldschaks, dass in jüngster Zeit häufig leere Flaschen, Becher oder sonstiger Müll beseitigt werden musste. „Es gibt eben keinen schöneren Platz als da oben“, so Waldschaks. Die Betreiber hätten die Mülleimer entfernen müssen, da ansonsten die Entsorgung zu aufwendig geworden wäre.

Die Kalmit war besonders im Winter, als Schnee lag, ein beliebtes Ausflugsziel. Das hatte zeitweise zu einer Überfüllung der Parkplätze, Staus und zugeparkten Rettungswegen geführt.